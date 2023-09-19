采访日本街友 李腾遇恶汉拦路

采访街头流浪汉，却遇“大哥”拦路？李腾远赴日本拍摄《线人4》，险象环生！

李腾接受《新明日报》访问时，分享他之前到日本拍摄线人时的“惊”验。

“我们跟随社会团体，分发食物给流浪汉，有些好似‘道上兄弟’，看到我们要采访，就凶神恶煞赶人。”

李腾坦言，访问流浪汉有难度，他会先和流浪汉聊天，才询问能否拍下他们的故事，摄像机会避开对方的脸，只会拍到背影。

几乎每年都会到访日本的李腾透露，他没想过日本有那么多流浪汉，尤其在东京电车站，但人来人往，很容易忽略底下这群人。

李腾还说，在东京都山谷，还有一晚10新元的住宿，但他笑言，观众看到节目后，应该没多少人敢去住。

李腾刚于6月与妻子结束日本之旅，他说，那时日本还未排放核处理水，因此两人还能大啖美食，但目前已会避免食用生食。

“我很爱吃日料，看到新闻第一件事，就先和太太享用Omakase（无菜单）料理，之后就只会吃熟食。”

‘伪装’混入北印度‘吸毒街’拍摄

李腾参与《线人》拍摄已来到第四季，最印象深刻还是走访印度北部。

“当地吸毒现象严重，年轻人都吸毒，在街上迷迷糊糊游走，拍摄团队事先交代我，拍摄时别穿太整齐，打扮像游客容易成为目标，我还要将头发弄乱，变得较邋里邋遢。”

李腾分享，在巴基斯坦与印度交界，军人都拿着步枪巡逻，他也要时刻保持警惕，神经都处在紧绷状态。

“在当地只敢饮用瓶装水，因卫生条件不好，有工作人员喝了冰水后，直接泻肚子。”

除了《线人4》，李腾下半年还有两节目在播，包括《医聊大小事》与《游走的歌王》。他目前将录制《游走的歌王》至11月。

李腾前几天也为F1赛车，首位华人车手周冠宇潮流晚宴当主持，他直言两人聊了蛮多，还发现原来与周是同天生日。

“他今年24岁，很像小弟弟，虽腼腆但相当友善，当天也来者不拒，很亲民、完全没架子。”

李腾今年工作爆棚，像个陀螺忙个不停，是否和太太有造人计划？他腼腆表示，暂时顺其自然，不会给自己压力。