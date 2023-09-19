《明天41》新谣演唱会免费票网炒卖百元

《明天41》新谣大型演唱会下星期六（9月30日）于淡滨尼天地（Our Tampines Hub）举行，8000张免费门票星期天（17日）于三个地点让公众索取，一小时内索完，星期一（18日）网上出现炒卖，最高每张100元。

一年一度的《明天41》新谣大型演唱会将在下星期六傍晚6时30分，于淡滨尼天地的Town Square举行，8000张免费门票于星期天早上10时，分别在淡滨尼天地一楼服务柜台、书城二楼友谊书斋，以及武吉知马民众俱乐部让公众免费索取。

8000张票一小时内索完

星期天早上，三个索票地点都出现长长人龙，淡滨尼天地的人龙更长达500多米，武吉知马民众俱乐部则开放了篮球场让公众排队，书城二楼友谊书斋的人龙几乎绕着书城二楼一圈，有些公众更在清晨5时就前去排队，而在短短的一小时内门票就被索取一空，由于每人只限索取两张，相信有不少公众“扑了个空”。

值得一提的是，去年在淡滨尼天地举行的《明天40》新谣演唱会活动反应热烈，吸引了5000名超粉参与其盛。因此，今年主办方还特意多加3000张票，共8000张免费门票让公众索取。

也有人出价每张1元

一票难求下，有读者向《新明日报》通报有人在网络炒卖新谣免费门票，记者星期二（19日）早上网查阅，发现Carousell网购平台出现几个售卖《明天41》新谣大型演唱会门票的广告。广告中，有人以双人套票出售，叫价每张100元，但也有人仅出价每张1元。对于此事，《新明日报》联络主办方，负责人均表示不愿对此发表任何意见。

实际上，无论是售票或免费性质的演唱会门票，若一票难求，网上立即就会出现炒卖或代购，不少主办机构都一再呼吁公众勿从非官方售票处或向他人购买门票，以免受骗。网购平台Carousell也表示，不鼓励黄牛票或牟取暴利的行为。

今年阵容更强大

《明天41》新谣大型演唱会免费门票索空，网络出现炒卖，足见新谣仍受欢迎。

今年的阵容更强大，包括特地从台湾回来的巫启贤，以及本地音乐人黎沸挥、实力唱将许美静、董姿彦、洪劭轩、潘盈、邓淑娴、巫奇、蔡忆仁、周选礼、控制塔小组、二一小组以及弹唱人新声代等歌手。