年底办婚礼 洪凌张奕恺角色对调

爱情长跑8年的本地演艺圈情侣档洪凌及张奕恺终于定下了两人的大喜之日——12月15日。他们星期二（9月19日）在社媒晒出于济州岛拍摄、以樱花为背景的婚纱照，甜蜜宣布婚期，“手牵着手，我们可以克服一切。再多三个月，我们就是张先生、张太太了。”

小两口9月19日中午接受《联合早报》电访时说，他们的性格比较怕麻烦，因此婚礼形式尽量从简，但中西合并，有敬茶习俗，也会交换誓言。被问及省略接新娘仪式的原因，张奕恺嘴甜夸未婚妻：“她很sweet，因为她觉得这个比较辛苦，要很早起来，男方要闯关才能接到新娘，她担心我会很累。”一旁的洪凌则直言：“干嘛还要看他被我朋友整，反正我都决定要嫁给他了！”

洪凌发现张奕恺的“少女心”

筹备婚礼的琐事向来考验情侣之间的感情，那这对交往多年的情侣在办婚礼时是否也有摩擦？洪凌说，这段时间反而让她看到了张奕恺的另一面，“大家一般都认为女生会比较多想法嘛，但经过这次，我发现他性格其实很女生。他会有很多要求和想法，反倒我是比较man、比较随便的那方。”

张奕恺举例，大众普遍的看法是女方想要在婚宴上有多几套礼服，然后男方会觉得只需要“一套走天下”，但他们是相反的。“她觉得一套就够了，因为她不想把时间花在换衣服上，好好和亲友享受当下的时光最重要。但我认为，可以多换几套，多拍一些照片作纪念。”

最后是谁妥协了？张奕恺如实招来自己的“小心思”：“这个是要有技巧的，一开始我说好，后来我们去试婚纱，其中有一件特别好看，但比较大件。那个很好看，但如果一直穿着，会有点行动不太方便，比较难走。所以她还是有可能得换第二套（礼服）。”洪凌补充：“当时我们的造型师朋友也在场，然后他们也觉得我不应该为了方便，就比较随便，因为这是要看一辈子的照片，我就被说服了。”

洪凌及张奕恺今年春天赴济州岛拍婚纱照。（受访者提供）

包办亲友来新行程 洪凌期待大于压力

两人透露，目前预计将宴请20桌，洪凌在泰国的亲友也会飞来新加坡见证幸福的时刻。要一手包办亲友的行程是否会压力，担心他们没办法宾至如归？洪凌回答：“其实不会，因为我很久没看到他们了，小时候我每年都会回泰国，他们都是从小一起长大的亲戚，所以我是非常期待的。”洪凌还打好如意算盘，要趁亲友们来新时请他们烹煮泰国料理，“我觉得他们做的菜最道地。”

至于“做人计划”，28岁的洪凌说：“我们现阶段非常享受、也很喜欢自己的人生。其实这是有点自私的想法，目前是想要等到我35岁时再打算。”