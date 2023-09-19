爆“药头认识大小S”挨告 葛斯齐声请传唤黄子佼作证

（台北讯）台湾艺人大小S被黄子佼“毁灭式爆料”强迫他吸毒后，狗仔葛斯齐在电视节目上加码透露，他曾在酒店遇过认识大小S的药头。大小S不满名誉权受到侵害，提告求偿400万元新台币（约17万新元），并要求在脸书刊登判决书。台北地方法院星期一（9月18日）开庭，葛斯齐申请传唤黄子佼作证，也澄清从未说过大小S施用毒品，相信法院会还他清白。

据台湾媒体报道，葛斯齐开庭前受访表示，事件起因6月19日黄子佼出面控诉大小S嗑药往事，因此电视台邀请自己评论此事。他上节目分享采访经验，包括汪小菲和张兰曾爆料大小S疑似吸毒，为此他还向汪求证，“汪小菲告诉我，就跟他自己在微博上面所讲的是一样的。”

葛斯齐强调，这些都是20年前的陈年往事，从未认定大小S做过这些事，但他非常愿意分享采访过程，包括在酒店听昔日药头分享往事。

大小S均委任律师出庭，强调控告范围限于葛斯齐在电视节目上称“到酒店听姓名不详的药头告知，曾透过某黄姓艺人转交毒品给大小S”。律师主张葛斯齐仅凭第三人毫无依据说法，未善尽合理查证义务与平衡报道的责任。

葛斯齐索性声请传唤黄子佼作证，主张黄子佼在“毁灭式”爆料中，把人事时地物都交代清楚，若黄子佼直播讲的是实情，代表他就没有妨害名誉。法官谕知10月30日下午4时再开庭。