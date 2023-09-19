娱乐吃瓜：BTS轮流当兵挖出经济深坑 韩流下来靠谁吃胡？

Suga已确定9月22日入伍，他是继Jin和J-Hope之后，第三个去当兵的BTS成员。BTS在2022年宣布无限期暂停团体活动，成员这两三年轮流服役，预计2025年才能全员重聚。

已在国际市场占有一席之位的K-pop龙头“暂时退位”，对韩国音乐市场的冲击犹如道路塌陷出现一个大坑。这个洞该由谁来填补？

BTS轮流当兵深挖经济坑

据韩国现代研究所（Hyundai Research Institute, HRI）2018年的报告，BTS每年可为韩国经济贡献36亿美元（约49亿新元），吸金力相当于26个中小企业。报告也说，2017年韩国观光客中，每13人中有一人是为BTS而来，BTS带动的周边商品和联名商品的消费额，一年可创11亿美元（15亿新元）收益。

除了BTS惊人的经济效益，他们也是为韩国增强国际形象的一流宣传大使，通过音乐创作宣导爱自己等正面信息，多次在联合国为社会议题发声。BTS已超出单纯的偶像男团，他们的影响力跨领域也跨国界，在K-pop领域前无史人。

BTS在2022年出席第64届格莱美奖。（法新社）

因此，当韩流音乐出口2022年在其重要市场之一的东南亚锐减30%，韩国最老牌英文报之一《韩国时报》（Korea Times）在报道中提到，同年宣布暂停团体活动的BTS，是Kpop现象退热的原因。

K-pop征途：巩固东南亚才有望征服美国



南加州大学（University of Southern California）的学者李慧珍（Lee Hye-jin）分析，东南亚是K-pop的重要基地。在这个市场巩固地位的K-pop团体，通过社媒，以及如YouTube等视频平台可拓展国际知名度，从而吸引美国市场关注。

李慧珍认为，美国虽然有可观的K-pop拥护者，但K-pop的受欢迎程度仍属小众偏好。她说K-pop尚未打入美国主流这个全球最大的唱片音乐市场。据她观察：“美国是个多元文化的国家，年轻一代寄望偶像成为自己所关注的社会议题的发声管道，不像韩国粉丝，只希望偶像远离是非和麻烦。”

房时爀是栽培BTS出道的著名制作人兼HYBE创办人。（取自房时爀IG）

一手栽培BTS成为韩流天团的房时爀（Bang Shi-hyuk）也认为，BTS暂停活动的冲击是导致东南亚市场放缓的原因之一。

他在2023年4月接受美国Billboard访问时分析：“BTS的市场渗透率比K-pop来得高。但说到韩国流行音乐在东南亚市场放缓的原因，不可以只归咎于BTS。”

他认为，韩流在东南亚放缓的趋势，当中也许包括当地流行文化消费者的偏好有所改变。”

BLACKPINK传解散扩大“K-pop经济黑洞”



身为HYBE创办人的房时爀观察到，女性互相支持的风气近年带动了K-pop女团崛起的趋势。不过，女团相继出位展现势力而开启的“女力时代”才刚开始，她们未能创造出可媲美男团的收益。

房时爀说，女团的经济效益是否能超越男团仍有待观察，“目前也没有研究显示，歌手的人气和粉丝消费欲有明确关系”。

BLACKPINK成军七年，目前与YG娱乐合约已到期，未来动向成迷。（取自BLACKPINK IG）

就经济角度，2016年出道的BLACKPINK似乎是可在BTS空窗期接“经济棒”的潜力女军。不过，成军七年的BLACKPINK，与经纪公司YG娱乐的合约已在8月8日到期。目前外传Jennie、Jisoo和Rosé打算续约，Lisa的决定仍是未知数。早前惊传她两度回绝天价签约金（约2000万到5330万新元），YG虽已否认该传闻，但指出“续约仍在商讨”，进而证实Lisa仍未续约。

最新传闻是Lisa计划签约美国公司进军好莱坞。组合未来去向成谜，若未能四人同心，或将扩大BTS留下的“经济黑洞”。

K-pop下来靠谁吃胡？



TWICE在2023年获美国告示牌颁发“突破艺人奖”。（取自TWICE IG）

最顺理成章：TWICE

照K-pop牌面看，与BLACKPINK同期出道的Twice或能一枝独秀。她们是继BTS（7380万）和BLACKPINK（5730万）之后，Instagram追踪人数第三多的K-pop偶像团体，有2860万人关注。



TWICE由韩流元祖三大经纪公司之一的JYPE栽培，与BLACKPINK同期出道，势均力敌。她们2023年3月成为首个在“告示牌音乐界中女性颁奖礼”（Billboard Women in Music Awards）获得“突破艺人奖”（Breakthrough Award）的K-pop女团。该奖项表彰当前塑造音乐格局的最具影响力女星。

2022年出道的Fifty Fifty向经纪公司提出解约。（取自Fifty Fifty IG）

最多人听：Fifty Fifty

2022年11月出道的四人女团Fifty Fifty异军突起，2023年2月推出“Cupid”一曲，3月就打进告示牌“Billboard Hot 100”音乐榜，成为K-pop史上最快进入美国告示牌排行榜的艺人，可谓在美国展露鳌头。

然而，她们在2023年6月9日爆出通过法律途径要求纪公司ATTRAKT终止合约。合约纠纷仍在发展中，恐怕她们成为昙花一现的女团。

NewJeans与BTS同属一个大家庭。（取自NewJeans IG）

最强靠山：NewJeans

BTS所属的HYBE旗下ADOR在2022年7月推出的五人女团。她们在2023年1月以“Ditto”打进告示牌“Billboard Hot 100”第96位，是继Wonder Girls、BTS、BLACKPINK和TWICE后第五个登上该榜的韩国团体。

组合今年7月推出新曲“Cool With You”，更破天荒邀请到梁朝伟免费客串MV，引起广大关注。

Stray Kids是八人男团，今年在美国MTV音乐录影带大奖获颁最佳K-pop奖。（取自Stray Kids IG）

最有望打入美国：Stray Kids

JYP娱乐打造、2017年出道的九人男团，成员之一Woojin因个人理由在2019退团后以八人团体活动，是销量成绩亮眼的第四代K-pop组合。他们的官方IG账号有2700万人追踪，是继BTS之后，IG人气最旺的K-pop男团。



该团在2023年的MTV音乐录影带大奖（Video Music Awards）凭“S-Class”击败Aespa、BLACKPINK、Fifty Fifty、Seventeen和TXT，首次获颁最佳K-pop奖。过去仅另五个K-pop团体曾在此颁奖礼获奖。