在今年6月播出的动作剧“Shero”中演出女保镖,郑颖自小学跆拳道,张嘉轩则从武指转为演员,两人都有条件“动手动脚”,不介意当打女。拍动作戏容易受伤,本地也少有动作戏,但两人异口同声说:“机会会留给准备好的人!”影后杨紫琼和惠英红都展现了打女的完美转型,除了她们,华语影坛还有哪些飒爽英姿呢?

2023年,从某个角度或者对部分的人来说,可能是女打星或者动作女星出头的一年。



年头,亚洲第一打女杨紫琼以好莱坞电影《天马行空》(Everything Everywhere All at Once)夺得奥斯卡金像奖影后,不仅让亚洲人尤其华人感觉自豪,相信也给了动作片演员一个希望,一道未来可以转型的曙光。



巧合的是,新传媒今年也难得推出了动作剧“Shero”,女主角包括四年前凭《致胜出击》击出名堂的郑颖,以及由武指转型为演员的张嘉轩。在新加坡,她们都是有标志性的艺人。郑颖是星二代,父母是郑各评与洪慧芳,但她和其他星二代不同在于她自小学跆拳道,是真的能打的新人;张嘉轩则是新加坡演艺圈从武指转为演员的第一个女性。