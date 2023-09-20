肖战爱上“姐姐”白百何 新剧互相疗愈

骄阳伴我

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“有人说，人生的危机有三次：想死的青年危机，怕死的中年危机，还有就是既然怕死又想死的老年危机。”

这句经典语录出自白百何主演的新剧《骄阳伴我》（简称《骄阳》）。36集中国都市情感剧《骄阳》由肖战和白百何主演，其他演员包括田雨、朱珠、袁文康及向涵之等，9月1日于爱奇艺、腾讯视频上线，央视八套首播。开播当晚平均收视率1.47%，登顶酷云、猫眼和Vlinkage等热度榜榜首，话题热度居高不下。

肖战饰演26岁广告公司新人设计师盛阳，白百何饰演36岁的广告界名导简冰，初登场时十年婚姻亮红灯。盛阳和简冰十年前曾邂逅，16岁的盛阳觉得父亲（杨皓宇饰）的扫街工作丢人，但他在街上看到简冰掌镜的公益广告，才了解父亲的贡献。盛阳看广告时，简冰刚好路过，得意说这是自己的作品。盛阳视这个“姐姐”为女神，毕业后追随她的脚步进入广告业。

两人再次相遇时，盛阳不忘当年的“姐姐”，简冰却已不记得这个小男生。简冰离婚后，他们展开一段互相疗愈、携手成长的姐弟恋。

肖战饰演在广告公司上班的26岁新人设计师盛阳。（互联网）

肖战的人设阳光正直

肖战主演的《梦中的那片海》《玉骨遥》《骄阳》2023年接棒播出。这次他出生于普通家庭，母亲（王琳饰）在超市打工，父亲是环卫工人。第一集便能看出盛阳的阳光正直人设：闹钟一响，不赖床立马起身，上班路上遇到路人乱扔饮料空罐，他毫不犹豫叫停对方，要求将罐子捡起扔进垃圾桶，还是最早到公司的员工。

白百何饰演的简冰和导演薛易明（田雨饰）结婚十年，亦师亦友，还一起创立公司，在业内被称为金童玉女。

白百何跟偷腥丈夫提离婚时没有歇斯底里，只是倒了红酒，边喝边说为何不想继续在这段婚姻里走下去。（互联网）

简冰婚后忍受丈夫不断拈花惹草。一次开车红灯停下，她目击丈夫牵着女生过马路，两人对望后，丈夫腿软瘫跪在马路中央，假装绑鞋带，她若无其事跟丈夫挥挥手。当晚，简冰冷静提出离婚，之后独自到餐厅买醉被盛阳认出，盛阳不只帮忙买单，还将喝得酩酊大醉的简冰送到酒店休息，两人之间的缘分再度被牵起。

白百何演技浑然天成

作为现实题材剧，前几集展示盛阳的积极向上，但有的情景稍嫌悬浮，包括盛阳叫停路人捡垃圾，简冰主动与不认识的盛阳拼桌，后来还跟着陌生人去酒店等。

肖战近几部剧采用原声，台词有进步，但他在《骄阳》的部分台词还是露出表演痕迹，而且前几集表情不到位，仅能感觉他对“姐姐”的崇拜，而非爱慕。

朱珠饰演的梁珊珊（左）是简冰的闺蜜，她心疼姐妹，也可怜人到中年的薛易明（左）。（互联网）

百花奖影后白百何的演技浑然天成，离婚的失意，迈向不惑之年的智慧和勇敢，都诠释得淋漓尽致。跟屡次偷腥的丈夫提离婚时，她没有歇斯底里，冷静地倒了红酒，边喝边说为何不想继续这段婚姻里，足见她的心灰意冷。朱珠饰演的梁珊珊是简冰的闺蜜，她心疼离婚的好姐妹，也可怜人到中年的薛易明，据悉梁珊珊跟薛易明最后走到了一起。

《骄阳》融入女性题材剧的元素，白百何不只走出失败的婚姻，自立自强，职场上也凭实力推翻对女导演的质疑声浪；除了职场的性别歧视，剧集还点出职场性骚扰与潜规则等课题。

男主角盛阳的母亲（王琳饰，右）在超市打工，父亲（杨皓宇饰，左）是环卫工人。（互联网）

盛阳和简冰的姐弟恋终究逃不过现实阻碍，双方亲友纷纷看衰，盛阳的母亲更直接当简冰是姐妹，要盛阳喊简冰“小姨”。他们将如何克服身份、阅历的差异，职场的流言蜚语等……有待揭晓。