蓝正龙坦承离婚“超级痛” 对周幼婷不公平

蓝正龙（右）与电影《成功补习班》编剧王靖惇（左）接受李四端（中）专访。（MomoTV图）

（台北讯）台湾男星蓝正龙自导自演电影《成功补习班》，他近日上李四端的节目《大云时堂》接受专访，谈到离婚心境，坦言离婚让他感到遗憾，非常伤痛且难过，而他目前感情空白，仍在学习爱这门功课。

蓝正龙剖析内心，因为从小在家是个照顾者，总希望有个人来照顾自己，也说自己好像比较需要友情多过爱情，而且自小敏感且害怕分离。

李四端问蓝正龙对情感处理得好吗？蓝正龙答：“我只在乎我在乎的人的心情。现在最关心的是两个小孩以及父母亲。”那太太呢？他坦然说：“我离婚了，分开就是要给对方空间，至于多或少，我现在还在学，所以对我来说还是痛……在我心里面还是一个遗憾，一个不舍。”

当李四端再问“意思是情愿离婚不要发生？”，蓝正龙满是遗憾说“Yeah（是的）”，他分析道：“从离婚这件事情，学习到人永远是一个个体，情感的关系建立在两个独立的个体上，我觉得我好像不太成熟，要认清这个事实，但我一直在逃避它，等到我发现，或是了解我自己不应该做的时候，我选择分开。”主持人问：“这样是否不公平？”蓝正龙也坦承：“对，不公平。”

被问如何知道自己学好了感情这门功课，蓝正龙笑说：“痛，就是学好了，no pain, no gain（一分耕耘，一分收获）。”主持人问现在还在痛吗？蓝正龙直言：“Fxxxing hurt（超级痛）。”

蓝正龙说目前工作忙，平时由周幼婷照顾小孩，儿子则跟他长得一模一样，连汗毛都像，而他想要当小孩的朋友而非父亲的角色。他说有很多事情想跟观众说，或许会在下一个作品探讨亲情课题。