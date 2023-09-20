《我爱你！》暮年恋被批令人“不适” 惠英红：别给老人套枷锁

讲述暮年之恋的电影《我爱你！》四名主角年龄加起来共251岁，网友狠批老人家谈请说爱令人“产生不适”。针对这个批评，影后惠英红接受《新明日报》访问时说：不要给老年人套上枷锁！

夕阳无限好、只是近黄昏，《我爱你！》写两对暮年之恋，充分体现执子之手与子携老的婚姻真谛，内容感人肺腑，男女主角倪大红、惠英红演技直击心灵；梁家辉与叶童的演绎更是催泪。

《我爱你！》在中国取得4.28亿人民币（逾8000万新元）票房，叫好叫座，由于谈情说爱主角皆为乐龄人士，有网友讪笑质疑：老人还是别谈恋爱，有碍观瞻，令人产生不适！

这样的说法会否给《我爱你！》主角之一，现年63岁的惠英红一记闷棍？

见惯风浪的惠英红受访时说：“网友说老人不要谈爱不爱，但我觉得这个世界上有很多人都需要爱，就比如我虽然年纪大了，但也是需要爱的。这部影片没俊男美女，但这是一部讲述老年爱情的电影，既然选择走进电影院观看，就要接受这个设定。”

惠英红称不怕老“是福气”

她说：“希望大家都能明白，爱是永远值得追求的，不要给老年人套上枷锁，他们也很真挚、很单纯，只是需要心灵的一个依偎。”

惠英红并不觉得年老可怕。她说：“我并不怕老，能老是一种幸运，是福气。因为不是每个人都有机会老。每个时段都是最好的自己，活在当下。”

在《我爱你！》中，惠英红的对手是凭《都挺好》赢得中国白玉兰奖视帝的倪大红，堪称高手过招，问起合作，让惠英红印象深刻的是，倪大红在片中甩了三天鞭子，练的时候，手还一度举不起来。

她说：“当我知道是跟大红老师合作的时候，心里就踏实下来了。对他很尊重，但又有点怕他，哈哈哈，让我印象深刻也很感动的是大红老师甩鞭子的戏。其实那鞭子很重，他在练的时候手都很难举起来，他还甩了三天鞭子，很多戏份其实不用亲自上场，但他都很认真地说要自己做，让我看到敬业的大红老师，很感动。”

惠英红表示有信心凭《我爱你！》再次角逐电影奖项。

演患阿兹海默症妇戏中流口水失禁 叶童挑战底线

与影帝饰演夫妻，叶童说：“梁家辉爱哭也爱闹！”

暌违银幕有一段时日的演技派女星叶童，接拍了《我爱你！》中患有阿兹海默症的老妇角色，难得受访，问起角色挑战，叶童认为，角色活在自己的世界里，掌握有难度，因为稍不小心就容易演得夸张。

叶童与梁家辉饰演夫妻 合作起来感觉真的像家人

在《我爱你！》片中，叶童有流口水、鼻涕甚至失禁等戏，她说，目击观众在戏院“不忍卒睹”，别过头去。那叶童本人在演绎这样必须挑战尊严底线的戏码时，有没有任何心理障碍？

叶童说：“障碍不大，但要控制流口水及鼻涕的速度，有些困难。”叶童抱平常心对待角色，反倒为自己能为病患发声感到开心。

说到搭档，叶童私底下与片中的“老公”梁家辉认识多年，也认识对方的家人，有时还一起聚会，因为熟络，合作起来感觉真的像家人。

梁家辉有一场为爱妻病发失控泪崩的戏，久久不能自己，叶童也感同身受：“梁家辉有时像小孩，感情丰富，爱哭也爱闹。”

相较于很多女星动辄以医美减缓老化，加入“银发一族”的叶童表示，自己一点都不怕老，只是不喜欢“老”带来的退化，她笑说，较之年轻时混混沌沌，感觉现在的自己更聪明了。

“不过，老化带来最明显的是视力退化了，操劳过后，复原时间也较长。”

叶童相信活到老，爱到老吗？“当然！爱可以滋润万物，包括我自己。”

《我爱你！》将于星期四（9月21日）放映。