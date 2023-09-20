《封神第一部》 中国票房近5亿新元 费翔知足：随时可退休

中国神话巨作《封神第一部》票房逾26亿人民币（逾4.8亿新元），费翔受访时对《新明日报》笑说：“我随时可以退休了！”

身高190公分的男神费翔在《封神第一部：朝歌风云》中饰演纣王殷寿，演绎时情绪内敛却饱满，气势慑人。《封》票房与口碑兼备，中国吸金冲26亿人民币（逾4.8亿新元），费翔凭一片封神，算是他演艺事业上的“第二春”吗？

人在伦敦的费翔接受《新明日报》专访，用谦虚带幽默的语气说：“我已经很知足，随时都可以退休了！但是......如果再有像《封神》这样的剧本和角色，我也难免会动心。”

得知《封》将登陆狮城，费翔放话：“我也很有信心新加坡的观众只要走进电影院，同样会喜欢这部电影！”

问他如何揣摩纣王殷寿的霸气？拍《封神》之前是否也读过《封神榜》原著？

费翔表示：“开拍前我深入地研究了殷寿的心理和动机，考察了各种名著（莎士比亚的《麦克白》、《理查三世》）和影视经典（黑泽明的《乱》、《影武者》）。为了深切感受皇家制度和权力斗争的前因后果，我虽没有读过《封神演义》全篇，但很了解其中的故事和人物，也对商朝的历史背景做了很多研究。”

自嘲“62岁了还要脱”

由于在《封》片有一场“酒池肉林”的戏码，费翔曾自嘲“62岁了还要脱”，殊不知他太平洋式的辽阔胸肌俘虏了万千粉丝眼球。费翔透露，打从拍《封》片一年半的时间就没停过塑身，脱脂、增肌，餐饮全是精心设计。

如今一“脱”好评如潮，会不会也打开他个人接拍电影的尺度，比如全裸演戏？

问及尺度极限，费翔也答得爽快：“‘全裸’的可能性应该很少吧......哈哈。主要看剧本和角色的需求......如果剧本真的很好，我会愿意面对任何挑战。”

一年前来新 最爱五大美食

记者问费翔上一次来新是什么时候，他说不足一年前路过新加坡，开心见狮城老友，还列出五样最爱吃的狮城美食榜单：“我最爱吃的有红豆冰、海南鸡饭、榴梿、叻沙及黑胡椒螃蟹。”

唱了40多年歌的费翔，粉丝遍布各地。比较唱歌与演戏，对他而言哪一样满足感更大？“唱歌和演戏都是表演，但歌手可以自己做主；演员比较被动。”

如今各地疫情解放，会否有可能来新开唱？

费翔笑说：“如果再办一次巡回演唱会，我当然会希望能带到新加坡。”

80年代来新宣传《流连》造成轰动

费翔是中美混血儿，长相俊美，1982年加入EMI唱片，与台湾著名制作人谭健常合作，推出首张专辑《流连》。由于歌曲旋律朗朗上口，费翔在80年代来新宣传专辑时造成很大的轰动，粉丝无数，之后费翔在大陆发展火红，巡回中国办了60多场个人演唱会，90年代他前往纽约在百老汇发展，参演多部音乐剧。

费翔的电影作品不算多，再次令他艺惊四座的，是今年的《封神第一部：朝歌风云》。

最大挑战是不会骑马

纣王一角骁勇善战，精于骑术、击鼓、武术，哪种技艺对他而言难度较高？“骑术是我最大的挑战。拍《封神》之前，我没有骑过马......幸亏导演给我配的马儿“大黑”非常聪明，帮我完成剧情需要的高难度动作，骑马戏拍完后，真有点舍不得跟它道别。”

据悉，费翔是片中饰演“姜王后”的中国影后袁泉唯一的偶像，袁泉直到拍戏杀青时才“真情告白”。提到“粉丝影后”，费翔赞叹：“袁泉演技功底深厚，她在《封神》里饰演的姜王后真让人心碎、难忘。”

对于片中常陪伴左右的“妖妃”妲己，费翔则叹服导演乌尔善的选角眼光，“别看她（娜然）年纪小，却非常刻苦耐劳，表现一鸣惊人！”至于“姜子牙”黄渤，费翔以“才华横溢，每一个表情都有戏，拍摄现场太出彩”形容。

记者好奇，比较费翔在30，40，50岁时，他自觉现阶段最占优势的地方在哪里？

费翔语气带点自豪：“我名利早已双收，现在没有任何约束，没有任何‘公司’或‘资金团队’在主导我，我可以根据个人的兴趣和心态选择最适合我的项目，不用妥协......我只想把最好的带给观众。”

分享电影动向时，他不讳言殷寿这个角色暂时满足了他想演反派的欲望，或许之后可尝试文艺片或爱情喜剧片。身为《封》主角，费翔并未执着于戏份多寡：“只要剧本和角色好，配角也行，我都愿意考虑。”

他还向记者透露好消息，《封神》三部曲已剪辑完成，都在乌尔善导演的硬盘里，明后年就可以放映。

《封神第一部：朝歌风云》已订于本月28日登陆狮城。