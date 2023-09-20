阔别8年 杨千嬅12月22日新加坡开唱

（本地讯）香港乐坛天后杨千嬅将在12月22日（星期五）晚上8点，于滨海湾金沙会议展览中心（第5层，金沙大宴会厅）举行杨千嬅“My Tree of Live”世界巡回演唱会。原定于2020年举行的演唱会受疫情影响不得已取消，所以这次巡演将是杨千嬅阔别八年之久的演出。

杨千嬅的全新巡演超过50场，包括于广州、珠海、深圳、厦门、佛山等中国多个城市举行，更跨越海外如美国、加拿大、马来西亚、新加坡、泰国等。

巡演主题以树木比喻杨千嬅的音乐旅程，每首耳熟能详的经典歌曲有着它独有的感染力，以广东歌走遍世界各地，与大家分享她的音乐热诚，让观众们感受到她与自己、与音乐以及歌迷一同成长的故事和回忆。

届时，观众将看到一个充满生命力的舞台，以树木为题，配合不同的LED变化、灯光、服装等呈现出不同感觉和气氛的演出。另外，这次巡演服装设计更是别出心裁，融合了时装及舞台设计，每件犹如艺术品般呈现观众眼前；音乐总监将继续由业内享誉盛名的音乐制作人王双骏担任；天王天后的御用排舞师黄国荣（Sunny Wong）担任舞蹈总监。

杨千嬅“My Tree of Live”世界巡回演唱会－新加坡站门票108元起跳，Singtel电信移动用户可在星期四（9月21日）早上10时预先抢购门票，可上网www.singtel.com/miriam查阅。 门票将在星期五（9月22日）早上10时正式公开发售。更多演出详情，可上www.livenation.sg或是Live Nation Singapore社交平台查阅。《联合早报》是指定宣传媒体。

杨千嬅“My Tree of Live”世界巡回演唱会：

日期：2023年12月22日，晚上8时

地点：滨海湾金沙会议展览中心（第5层，金沙大宴会厅）

票价（未包含行政费）：$108 - $348

售票：www.MarinaBaySands.com，www.Ticketmaster.sg