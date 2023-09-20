台媒踢爆李玟婚后协议 Bruce若再外遇须赔上豪宅

（台北讯）李玟2023年7月离世后，粉丝痛批她的丈夫Bruce是负心汉，近来有媒体挖出两人婚后的一份协议书，原来2017年李玟抓包Bruce外遇，当时男方坦承并答应会跟第三者断了关系，不料Bruce仍背着李玟继续偷吃，让李玟心冷提出离婚。

台湾《镜周刊》报道，李玟结婚5年后就发现Bruce出轨偷吃，之后两人签订一份协议。从协议中的内容看来，Bruce坦承外遇，也答应会终止这段关系。不料，两年后李玟两次发现Bruce仍与出轨对象在一起，她因此罹患抑郁症，自此也死了心。

报道指，李玟因此还立了遗嘱，遗产都留给妈妈和姐姐，Bruce一毛都分不到。而且按照协议内容，如果Bruce一再出轨，必须将位于香港太平山顶近2000万美元（约2730万新元）的别墅豪宅赔偿给李玟。不过，Bruce这段时间改口否认出轨，加上李玟已经过世，此事就不了了之。

另外，协议中还指李玟在2002年5月发现左胸有肿瘤，8月被确诊是癌症，但是Bruce却在西班牙度假吃喝玩乐，没有陪同太太身边，明显能感受出两人的关系不再有爱。两人于2022年10月分居，李玟2023年初提出离婚。

对于这份婚后协议内容，李玟的二姐李思林没有否认，但因为是两人的隐私，所以不方便回答。