邵雨薇下班后想当隐形人

台湾演员邵雨薇和曹佑宁为新加坡导演蔡於位执导的新剧《火星上的维纳斯》（简称《维纳斯》）接受新马媒体视讯访问。故事走奇幻风，女主角邵雨薇被传送到只有男人的宇宙，突然间成为如同女神“维纳斯”般万众瞩目的存在。

《联合早报》问邵雨薇，戏外的她习惯被瞩目吗？她笑回，自己下班后想当隐形人。邵雨薇说：“在表演的时候、在工作上，我希望大家看着我，可是工作完成后，我就会希望自己是隐形人。出去吃饭、出去玩的时候，我就会尽量很低调，不要引起大家的注意，觉得这样生活会比较舒服和自在，可好好过生活。”

她笑说，外出时会戴帽子，但并非为了伪装自己，而是因为头发很乱，“我私下的穿着比较中性，喜欢戴简单的帽子，或扎一个马尾，但也不会用力伪装自己。”

男友吴慷仁角逐金钟视帝 邵雨薇：竞争太激烈

记者最近访问邵雨薇的男友吴慷仁，当天台湾电视金钟奖揭晓入围名单，吴慷仁将角逐本届视帝。邵雨薇觉得男友的胜算高吗？她说：“那一组（男主角入围者）竞争太激烈了，每个人都很棒，当然我私心希望他可以拿奖。”后来，她把话题转移到身边的曹佑宁，“我希望曹佑宁得奖！”曹佑宁以宠物实境节目《哈啰！毛小孩》入围益智及实境节目主持人奖。

《火星上的维纳斯》促成邵雨薇（右）和曹佑宁首度合作。（CJ ENM HK提供）

邵雨薇和曹佑宁首次合作。《维纳斯》开镜前，两人为了更了解彼此，讲了长达一小时的电话。邵雨薇说：“把我们的成长过程聊了一遍！”邵雨薇觉得搭档浑身散发坚毅感，或跟曾是运动员有关；曹佑宁觉得邵雨薇对待工作很认真，个性不娇滴滴，反而有点像小男生。

水中戏比亲密戏难拍

在戏里两人有亲密戏，但双方都是专业演员，拍摄时不觉尴尬。然而，用一镜到底方式拍摄的亲密戏，倒是新鲜体验。邵雨薇说：“以前试过一镜到底的方式，可是没试过一镜到底拍亲密戏。”曹佑宁说：“一镜到底比较难拍，但我们完成得很快。”

比起亲密戏，他们觉得更难拍的是水中戏，因为气温低，拍水中戏太冷了。曹佑宁说，当时寒流来袭，风很大，他们露天拍摄，“风吹过来的时候非常痛苦。”邵雨薇忆述说：“我们通常把那种需要湿答答的戏，摆在最后一场拍，那时体力已耗尽，还要湿答答的，会有一种凄凉感。水下的戏对我们来说真的稍微辛苦。”

谈到导演蔡於位，两人觉得他总是活力满满。邵雨薇认为，导演有用不完的能量，无论拍了多长多晚，他依然似“满格的电池”。她说：“《维纳斯》是喜剧，大家都要处在一个很高能量的状态下，导演的‘电力’能帮我们充电。现场蛮好玩的。”

“回不去”的中秋节

共六集的《维纳斯》9月28日播出，赶上了中秋档。让两位主角分享最难忘的中秋节，邵雨薇说，小时候住平房，屋外有庭院，她会跟亲人好友在庭院烤肉共度中秋，最喜欢吃用铝箔纸包着烤的牛油蛤蜊，“现在住在大楼里，已经没有办法去体验当年的感觉。”

曹佑宁难忘以前跟同学相约烤肉，“我们带着烤肉器具，再一起去卖场（超市）购买烤肉食材，然后边烤肉边聊天，也在旁边的篮球场打球，氛围很棒。”

新加坡观众可在9月28日晚上8时，透过新电信e乐频道、TV Go、Cast.sg观看《火星上的维纳斯》。本地艺人黄靖伦也参与演出。