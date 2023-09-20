娱乐吃瓜： 歌手演出失水准后如何化解 金马有“走音”魔咒？

近日，梁静茹在哈尔滨演唱《燕尾蝶》时疑似破音的视频在互联网疯传。无独有偶，陈豪日前到美国洛杉矶登台时演唱《岁月如歌》的视频，也被网民指他狂走音，笑称陈豪把《冲上云霄》唱成了“死亡航班”。

近年毒舌网民常会把被搞砸的演出现场比喻为“车祸现场”（指‌‌‌令人难以直视的现场音乐作品）。无论多能唱的歌手，在身体不适或压力的状况下，都有可能出现表演不理想的情况。当他们走音或破音时，会有什么样的反应？

大方回应

唱过许多经典歌曲的郁可唯及飞轮海的辰亦儒都曾有过“车祸现场”。（取自郁可唯微博、互联网）

郁可唯多年前在舞台上演唱《囚鸟》时破音，这段黑历史甚至被网民列入“华语乐坛10大车祸现场”。数年后，她接受媒体采访时大方谈到那一次的意外，坦言自己曾要求导演把那段剪掉，因为“觉得它会是我一生的污点”。虽然惨遭导演拒绝，她却很快释怀，“没有百分之百完美的，现场就是这样，要是跟CD一样的话那就没意思了。”

由汪东城、辰亦儒、吴尊及炎亚纶组成的男子组合飞轮海，也在互联网上贡献了一段“车祸现场”的表演片段。这段2006年的现场表演被网民翻出来后，在2018年一度登上微博热搜。成员辰亦儒同年登上戏剧脱口秀节目《吐槽大会》，以幽默风趣的方式回应。

辰亦儒亲口演唱与争议片段中相同的歌曲《我有我的Young》，音准和节拍都没问题。他自问：“咦，独唱完全没问题啊，怎么合唱就‘车祸’了，问题到底是谁？是我吗？”台下观众听了回应道：“不是！”他接着说：“哦~那是你们说的，不是我说的。”

台上崩溃求退票



自我要求高的郑秀文曾在舞台上崩溃，张柏芝商演时也曾提前道歉。（取自郑秀文脸书、互联网）

郑秀文2016年在香港一连开8场演唱会，没想到第一场便因鼻子敏感导致她频频走音，演唱会尾声时的高音也唱不上去。一向自我要求甚高的她当众落泪，向观众道歉并说，“我好痛苦，我还有七场，钱可不可以还你们？”令粉丝心疼不已。

沉淀了一晚，郑秀文在脸书发文向粉丝道歉，也和他们说对不起。“心中清晰知道，自己一定会尽力完成剩下7场。不哭了！我需要的是在这股崎岖中奋力前进。”

走音前先道歉



香港女星张栢芝2020年现身广州出席商演，在演唱招牌歌曲《星语心愿》时被指声音嘶哑又走音。当时报道指她身体不舒服，所以一登场就向观众道歉，“不好意思，我们没有彩排过，我会尽力，希望多多包涵。”

但她开始表演后，竟被发现第一段是对嘴，且连嘴形都对不准。第二段她清了喉咙，终于呈现现场原音，但声音很沙哑，后来一度大走音。事后，网民纷纷留言：“破音又忘词，没彩排不是理由，是态度”、“这样真的不尊重观众，更不爱惜自己”等。

原唱帮说话



江蕙曾邀A-lin担任演唱会嘉宾。（取自TVBS新闻网）

A-Lin曾在2014年金曲奖时重新诠释江蕙的闽南语歌曲，本来外界都相当期待，结果表演却被批不但破音，高音还飙不上去。表演当时镜头刚好带到江蕙在擦眼泪，引来网民嘲讽“该不会二姐是这样才哭的吧？”

隔年，A-Lin担任江蕙演唱会嘉宾，两人合唱《落雨声》。江蕙在台上替A-Lin说话：“她不会讲台语，还能把《我爱过》诠释得那么好，发音也很标准，很了不起。”江蕙也说，A-Lin当时一直哭，“她在短信里一直在跟我道歉，跟我说‘二姊，对不起，我没有把你的歌唱好’”，让江蕙相当心疼。

彩蛋！金马奖舞台有走音魔咒？



蔡依林、孙燕姿、杨丞琳及陈奕迅都曾在金马奖舞台上出状况。（互联网）

2017年：蔡依林首次登上金马舞台，演唱《甜蜜蜜》开头时走音。典礼结束后她发文承认“甜蜜蜜失误，相当遗憾，就来审判我吧！”

2016年：孙燕姿担任金马奖开场表演嘉宾，一开口唱《鲁冰花》就走音，之后的几首歌曲网民也不买单。她之后发文道歉，“筹备那么久的表演最后那么不完美的呈现，真的很难受，对不起金马”，还透露自己感冒，“麻烦各位不要脱粉”。

2015年：陈奕迅和杨丞琳合作，挑战10分钟的经典歌曲串烧，却依旧逃不过“走音魔咒”。当时媒体批“两人从第一句清唱就出事，陈奕迅偶尔找回音准，杨丞琳则全程不在线。”陈奕迅典礼后在脸书发文力挺搭档：“谢谢金马奖，谢谢丞琳！大家都尽力，你很棒。”杨丞琳则说：“这10分钟，真的很满足、很感恩、学到很多！”