四老戏骨谈黄昏恋 家常关怀胜过尴尬言爱

我爱你！

Love Never Ends (PG13)

娱乐性★★★☆ / 艺术性★★☆

故事：改编自韩国同名漫画。空巢老人常为戒（倪大红饰）和拾废品的孤寡老太李慧如（惠英红饰）不打不相识，渐渐互生情愫。年迈的谢定山（梁家辉饰）与赵欢欣（叶童饰）夫妻靠收卖废品为生，赵欢欣深受疾病困扰……四位老人，两对爱人，步入生命终章用力而纯粹地相爱，哪怕不再有明天，也要对彼此说出 “我爱你！”

蔡欣盈短评：故事饱满，描绘时代变迁

倪大红、惠英红、梁家辉和叶童演绎的《我爱你！》似老年版偶像剧。但凡涉及生老病死、人间现实，笑声中总伴随眼泪，再浪漫的故事也轻快不起来。

片中有一场梁家辉和“失智老伴”叶童跟子女、孙儿同桌吃饭的戏，一伙人各忙各的，一顿饭都不能专心吃。在晚辈眼中，老人家好像很闲，时间很多，什么都忘了，但他们拥有的时间其实不多，见一次少一次。搞不懂，就别说“子欲养而亲不在”这种话了。

片名直点主题。老人家表达爱意时，最浓烈的话语停留在“喜欢你”“稀罕你”或“钟意你”，但又其实不止，日常中“吃药了吗”的温馨提醒，或为对方按按脚，把屎把尿，又或者在半梦半醒时思念故人，都一次又一次地传达着最海枯石烂的“我爱你”。或许那一代人，总把最该说的话藏在心里，但我觉得，比起满口情爱，行动才是最佳证明。

用117分钟看老年人的爱情故事，年轻观众如我原先以为自己会看到走神，但老戏骨的演技把我牢牢抓住。故事饱满，主杆和枝节的比例适中。导演兼编剧韩延野心不小，除了刻画爱情，也想描绘时代变迁，透过倪大红的入流老人角色，一览新旧时代的面貌，当中不乏抨击，比如给乐龄宴席宾客签署的宴会免责协议书，还真是一个实际却非常无情的鬼东西。

叶童（右）1991年和梁家辉搭档《婚姻勿语》演夫妻后，时隔32年再合作演夫妇。（mm2提供）

陈秋雁短评：爱不只浪漫，还包含亲情

我爱你！你是谁？

故事刻画的爱情，一段是倪大红和惠英红“老了也值得爱”的黄昏恋，一段是梁家辉与叶童“不论生老病死，贫穷疾病，不离不弃”的夫妻情。还有一段是年轻时被棒打鸳鸯而遗憾到老的苦恋。都是老人的爱。

无需避讳——老人。电影打破老人爱情的刻板印象。多亏了这些“老人”的纯熟演技，约两小时的老人戏不像影片里不时出现的蜗牛慢慢爬。看倪大红和惠英红谈着忘年恋、做着幼稚事没有违和感。表面上是老人戏，但真正要说的是，人都渴望爱、可以爱、需要爱，也值得爱，不论年龄，或人生阶段。这个爱也不只是浪漫，还包含父子和爷孙之间的亲情。

电影有这样一句对白：“我们这代人总把最该说的话藏在心底，就怕说了尴尬。”东方人不轻易说我爱你，我们的表达方式比较含蓄，就在影片尾声，很实际，也怪可爱的。

片中倪大红的孙女（成果饰）角色小，分量重。她奋不顾身追求自己的爱情，也提醒爷爷“别再讨好别人，讨好自己吧。”一言惊醒梦中人。电影取名《我爱你！》的你到底是谁？我得到的答案，是自己。你呢？

四个加起来251岁的资深艺人，在片中精彩斗戏。（mm2提供）

钟雁龄短评：爱得豁达、干脆

我爸走得有点早，59岁病逝。我娘今年81岁，多活了22年的老妈看着孩子各自忙碌地工作和生活，有时会想，她的这些晚年生活如何度过？老一辈很少会想“这些那些”，只期待身体健康，可以走路吃喝拉撒已是万幸。所以，《我爱你！》这样一部老戏骨合演的“黄昏爱情片”是不多见的，因为现实生活中，传统华人家庭的老人家很少把“那三个字”放嘴边。我在想，年轻观众看了是什么感想，老人家看后又是什么滋味？

我是心虚的，去看我娘的时候经常八爪鱼似地玩手机，传短信，忙工作，做这做那，我们每个人都会觉得自己很孝顺，心里一直装着父母，但是有时我们仅仅是在心里装着他们，并没有真正用行动关怀和关注。

父母给我们的爱，体现在日常问候，煮饭，有时还加点埋怨；子女给他们的爱，或许只有陪伴。

倪大红和惠英红演绎黄昏之恋，可爱也逗趣，这把吃盐比吃米多，半只脚踏进棺材的年纪，爱起来反而有年轻时没有的豁达和干脆。至于梁家辉和叶童这对老夫老妻，我看到梁生出场时差点哭出来，不是因为剧情，而是单看他龙钟老态，天啊，他们真的都好老，而我们也老了。

我在他们四人脸上看到时间淬炼后的美丽，老人和小孩很多时候只差一线，经历人生一辈子，又回到当初的纯粹。相信我，一张票价看倪大红、惠英红、梁家辉和叶童这四个“251岁天团”老戏精斗戏，分分钟比你买麦当劳套餐值得了。