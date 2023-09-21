“五姐”陈毓芸 时隔18年复出演电视剧

每次在片场访问林明伦，记者总会忍不住问他“毓芸打算回来拍戏吗？”。这个问题终有解答。曾被誉为“电视台五姐”的陈毓芸将演出新传媒科幻题材新剧《时光倾城》，在剧中扮演蔡琦慧的小姑。

陈毓芸在电话访问中说，长女18岁了，这意味着她上一次拍戏是18年前的事。她说：“一些经验，再加上疫情，促使我想改变。回职场，是我知道自己终究会做的事。可是要回到演艺圈吗？还有没有那个机会？这东西我都不敢去想了。但这次有机会演出，光荣（《时》监制兼导演）跟我提起有这样一个角色啊，觉得我可以担当。我问他戏份重吗？因为我最小的小孩10岁，我还是没能完完全全放得下心。”《时》一共14集，拍摄期可接受，外加剧组答应让她10月开工，故决定接戏。

这么多年没拍戏，难免担心演技“生锈”。陈毓芸说：“开演员会、围读（剧本）前，我是有压力的，担心自己在揣摩角色方面，会不会脱节，或者有沟通问题，能否把角色诠释得很好。”开完演员会后，她放心了，“有一定的把握，相信我能抓到角色所需要的感觉。”

《时》的主要演员包括蔡琦慧、方展发和陈泂江。陈毓芸跟三人都是首次合作。她说，当年原本有戏找她跟方展发搭档，但后来告吹，现在终于能正式合作。

蔡琦慧和陈泂江入行时，陈毓芸已淡出演艺圈。她饰演蔡琦慧的小姑，两人之前没有交集，令她有些担心，“感觉她很真诚，开了演员会后，她还特地找我，想跟我聊天，让我们变熟络一些。”至于陈泂江，陈毓芸称他为“魅力十足的美男子”，赞他有星味。

有年轻一辈的演员跟她说“我是看你的戏长大”吗？她笑回：“接下来应该会有。我也认了，我就跟对方说声谢谢咯！”

戏里演单身人士 须藏起妈妈样子

陈毓芸告诉记者，新角色的挑战在于跟现实完全相反。她在戏里扮演单身人士，事业有成，“这些我都不是！”她育有四个孩子，最担心自己把唠叨孩子的样子，套在她和蔡琦慧的姑侄关系上，“不能露出妈妈的样子，得特别小心。”

记者问她，这么多年有没有羡慕过自由自在的单身人士，她不讳言说：“我想每个人都羡慕过。但有些人他们虽然有孩子，还是可以很happy go lucky（乐天）。我是属于那种比较认真对待事物的人，有时太认真了。要小心不把这样的个性注入角色中。”

重返演员行列 长女反应最大

陈毓芸获得老公林明伦的支持才决定接戏。她打趣说：“我有得到他的许可！当然得先商量，要不然等下说我没把他照顾好。哈哈。”四个孩子分别18岁、16岁、14岁和10岁，其中三人已处于青少年期，“这段时间的他们，没有那么需要我们的，主要是照顾最小的孩子。”

陈毓芸与同剧演员李文海（左）和唐松瑞（右）合照。（Starnests提供）

她要求10月入组《时》则跟老二有关。老二是O水准考生，她会陪老二应考冲刺至9月底，“我不是那种放羊吃草的母亲，孩子也不让我当这样的母亲，但我得学习放开手了，这是每个母亲的功课。未必是坏事，因为孩子要有自己的空间学习长大。老二跟我说没问题，10月知道该怎么做了啊，叫我不用担心。”

四个宝贝中，长女对于妈妈重返演员行列反应最大。陈毓芸解释，那是因为女儿在理工学院修读媒体相关课程，本身也渴望在台前表演，“所以她很为我开心，因为我有表演机会。”

《时光倾城》2024年4月在8频道播出，故事描绘对未来看不到希望的男子詹禾风（陈泂江饰）和走不出过往阴影的顾月心（蔡琦慧饰）分别获得能看见未来和从前的超能力后，人生从此出现改变。其他演员包括刘谦益、李文海、福地祐介和唐松瑞等。