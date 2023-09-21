张曼玉“出山”拍广告　强调要爱自己

（香港讯）淡出幕前多年的张曼玉9月20日过59岁生日。她当天罕见“现身”，以制作人身份为护肤品牌演绎新广告，在镜头下分享生活状态。片中记录她的悠闲生活，包括她骑脚踏车、在伦敦的大街小巷漫步等画面。她在片中多次强调要“爱自己”，最重要是活在当下，以自己的方式谱写人生剧本。

张曼玉在片中说：“人生不是竞赛！”（互联网）

香港无线近期在深夜重播梁朝伟和张曼玉主演的经典剧集《新扎师兄》，当年张曼玉饰演的“谢颖芝”深得观众喜爱。她已有多年未在幕前演出，也鲜少公开露面。去年6月，她曾在港出席品牌活动，客串当DJ；同年11月，她开设抖音账号，两天吸引近44万粉丝关注。日前有网民称在巴黎见到张曼玉，指她当时在名店看鞋，但因张曼玉当时没化妆，未跟网民合照。

张曼玉最近拍摄新广告，除了出演也参与制作。其中一幕拍她坐着写信，抬头故作思考，到处张望人来人往的风景。她读出信的内容：“嗯，亲爱的，你最近好吗？很久没有和你聊天了。很想你。”片尾最后写上“Love, Maggie”（爱你，曼玉）。

张曼玉在伦敦街头漫步。（互联网）

另一画面中，张曼玉束起头发，优雅自在地骑着脚踏车，也在伦敦大街小巷漫步，惬意地在草地上和友人野餐闲聊。经过岁月洗礼，她已学会如何更好地爱自己。她说：“Life is not a race！（人生不是竞赛）每个人都可以用他的方式，去写出他自己的剧本，不需要害怕别人怎么看。”

张曼玉在片中提到，自己一切都很好，日子过得很充实，并称以前每天都忙，未注意要“爱自己”，现在会给自己私人时间，体会活在当下的感觉。她说，了解及清楚自己喜欢或不喜欢什么后，生活变得更轻松。

短片出街后，网民惊讶张曼玉“出山”，称她为“曼神”，并期待她日后参演新戏。