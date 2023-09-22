台剧聚焦三女丧亲悲剧 多了幽默少了凄凉

没有你依然灿烂

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9月3日起在台湾首播的电视剧《没有你依然灿烂》，有着阳光励志的剧名，故事却是从三个女人的悲剧开始，而且一个比一个惨。一场车祸让三个女人一夜之间失去了挚爱的女儿、老公和母亲，她们面对伤痛的同时，还要承受遭背叛遗弃的痛苦，寻找真相的当儿经历了自我救赎。

江以晴（简嫚书饰）登记结婚当天在隧道遇到车祸，就此和丈夫罗政浩（邱胜翊饰）天人永隔。她从鬼门关回来后，处理丈夫身后事和巨额的车祸赔偿时，赫然发现丈夫有外遇，而且这个小三可能跟死亡车祸有关。

这场隧道车祸造成交通阻塞，让消防车无法及时赶到某个火灾现场，间接导致金若希（孙可芳饰）的女儿丧命。丈夫邱世健（邱凯伟饰）没有一句安慰的话，还对她说“多希望死的是你”，甚至提出离婚的要求。

同一天，过气女星孙敏敏（赖雅妍饰）遇到疯狂粉丝袭击，她的妈妈兼经纪人（郎祖筠饰）为救她遇刺，因为交通阻塞，导致救护车无法赶到，孙母当场死亡。被妈妈宠成生活白痴的孙敏敏，无论是工作或者生活都搞得一团糟，直到忠实粉丝卢文正（庹宗华饰）出现，两人展开一段奇妙的缘分。

幽默氛围不至于太沉重

三主角的命运要多悲惨就有多悲惨，但导演以幽默的方式讲故事，让氛围不至于太沉重。

孙敏敏在丧母后，没钱交房租水电费，试镜又屡遭挫折，最后被赶出房子，沦落到要去租江以晴夫家的房间。过气女星的落魄用夸张的方式带出，多了搞笑少了凄凉，庹宗华的粉丝角色相当讨喜，打扮成水电工到孙敏敏家修水管也很有“笑”果。

赖雅妍在戏中饰演过气女星，和超级粉丝庹宗华有一段缘分。（互联网）

江以晴为了接近传暧昧短信给丈夫的女人，决定到对方工作的公司求职，还阴差阳错地被安排到“小三”杨宥欣（纪培慧饰）的部门工作。个性单纯的江以晴在竞争激烈的职场格格不入，却也突出了角色的可爱，她与同事李龙一（林子闳饰）的互动也好笑。

资深演员游安顺和颜嘉乐饰演江以晴的家翁家婆，被迫与丧夫的媳妇住在一起后，引发一连串冲突，却也渐渐接纳彼此，有一幕是向来嫌弃媳妇的游安顺拿起对方递上的菊花茶，默默对着儿子的照片说：“这杯茶，我喝了哦。”悲伤中带一点释怀的情绪，很是疗愈。

《没有你》的演员阵容吸睛，配角游安顺、郎祖筠和庹宗华等都是戏味十足的老戏骨。

孙可芳表现最亮眼

孙可芳饰演的金若希是命运最坎坷的女主角，失去女儿，被丈夫抛弃，还被要求搬出去住。她收拾东西时，意外发现一支不属于自己的口红，开始起疑心，火患当天家中发生了什么事？为何有女人的口红出现在家中？

三位女主角表现称职，但孙可芳的表现最亮眼，无论是眼睁睁看着大火吞噬房子，无力救出女儿的无助，或者是得知女儿回魂乏术时的崩溃大哭，到后来被老公要求离婚的痛心，以及目睹老公在街上和别的女人接吻等，孙可芳将情绪拿捏得精准，富有感染力。也因为演员们有实力，弥补了剧情稍嫌拖拉，节奏有点缓慢的缺点。