刺客旅館 The Continental: From the World of John Wick

Prime Video 22日上线

Keanu Reeves主演的“John Wick”电影系列的前传影集,带领观众前进1970年代的纽约,深入了解古老秘密组织高桌会主宰的犯罪世界,年轻的Winston Scott(Colin Woodell 饰)一步步成为刺客旅館“The Continental”的管理经营者,于日后以掌权人之姿独霸一方。这部充满暴力美学的动作剧情影集,将探讨亲情、命运与复仇之间的利害冲突。

医聊大小事

8频道 晚上8.00

现代人的生活方式导致肌少症年轻化,不到50岁也可能患上此病。想知道如何预防,收看这一集,听骨外科专科医生和中医师分享。

性爱自修室第四季 Sex Education S4

Netflix已上线

青春校园剧最新一季。由Asa Butterfield、Gillian Anderson、Ncuti Gatwa、Emma Mackey及Connor Swindells主演。第四季中各角色的成长交织着爱情、欢笑、泪水与友谊。Eric有更多色彩鲜艳的漂亮衣服;Adam在农场开启新工作;Jean重返学校遇上新上司;Aimee发挥了艺术天赋。最重要的是,Maeve回到摩尔戴高中,要和Otis第一次真正约会。

哈比人:荒谷恶龙 The Hobbit: The Desolation Of Smaug

HBO(星和Ch601,新电信Ch420) 晚上9.00

《哈比人》三部曲的第二部,延续霍比特人比尔博(Martin John C. Freeman饰)的冒险旅程,他与巫师甘道夫(Ian McKellen饰)还有索林橡木盾率领的13矮人,希望夺回失落的矮人王国孤山。他们一路躲过半兽人的追杀,甘道夫前往多尔哥多探寻索伦的动向,比尔博和矮人先遭到巨大蜘蛛的袭击,随后又被精灵王子莱戈拉斯(Orlando Bloom饰)捕获。比尔博利用魔戒救出伙伴,继而引发精灵、半兽人和矮人远征军的三方会战,而沉睡在孤山财宝中的巨龙即将醒来……

速战 Echoes of the Thunder

卫视电影台(星和Ch866) 下午4.25

主演:陈家乐、耿长军、刘畅。“香港车神”李伟楠面对事业危机、家庭变故,倍感压力,当他鼓起勇气面对这一切,想用赛车找回昔日雄风时,不知自己踏入另一个更大的陷阱。