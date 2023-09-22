面对网络霸凌 伊能静：别掉入自证陷阱

（综合讯）伊能静9月22日在微博上载一段视频，说自己遭恶意抹黑，表示自己“能原谅一次但绝对没有第二次”。

据台媒报道，伊能静近日突遭互联网自媒体抹黑，称她从小随妈妈改嫁到日本生活，在918事变那天替自己日本闺密的公司开业站台。

对此，伊能静在微博写道：“网暴的你，给他人带来的痛苦，你可能无法理解。从十几岁进这个行业，被网路霸凌，我不是没有想过，跳下去。庆幸的是，我现在有老公、孩子、家人的爱做底气。如果你误解我没关系，下一次希望你谨言慎行。因为下一个她，不见得有我的承受力。感谢还原真相，请别为我谩骂他人，让我们将能量，回到美好事物去。我能原谅一次但绝没有第二次。还在继续网暴的人，我将报警处理。”

视频中，是伊能静陪伴女儿米粒的画面，她以旁白自述：“为什么不出来解释？你们不觉得这个世界上有很多自证陷阱吗？好多人被网暴的时候，就是想不断的证明自己，但很多人已经不在乎真相了，他们就是出来骂你，发泄自己的愤怒。自证陷阱是一个死亡螺旋，如果你的孩子在学校被霸凌，你一定要教会他不要自证。因为不断地证实自己的清白，最后一定会身心被击垮。”

同时，伊能静工作室发出声明，澄清9月17日至19日期间，伊能静都在家里，并无公开商业活动。另外，“伊能静女士自始自终都以身为中国人为荣”，“伊能静从未参与任何医美机构的投资，未来也不会参与”。

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