泷泽秀明卷性骚扰丑闻 被爆强迫练习生亲吻

（东京讯）日本杰尼斯事务所风波延烧至前任副社长泷泽秀明（Hideaki Takizawa）身上。“杰尼斯性侵当事人之会”的57岁代表平本淳也（Junya Hiramoto）指出，他接获泷泽秀明曾强迫别人亲吻的检举。

泷泽秀明2018年曾担任杰尼斯副社长，2022年10月却无预警离开公司。外传他与杰尼斯继任社长，约翰尼喜多川（Johnny Kitagawa）外甥女藤岛茱莉景子（Julie Keiko Fujishima）理念不合，认为杰尼斯保守风气，造成旗下艺人无法发展海外事业，但并未被证实。

不过，也有传泷泽秀明决定大刀阔斧的原因，是因为当时英国媒体BBC正进行杰尼斯事务所性侵丑闻的专题报道。

平本淳也接受《女性SEVEN》受访时透露，曾接到受害者传来的短讯，内容包括“泷泽秀明很喜欢亲亲，而自己也被强迫亲亲了”、“我被泷泽先生舔了”等。但《女性SEVEN》强调，因还没访问到受害者本人，无法确认真假。

据报道，泷泽秀明喜欢亲亲这件事，圈内早有所闻。刚加入他新公司的北山宏光曾在节目透露被他要求亲人，还有娱乐记者爆料如果杰尼斯艺人之间吵架，泷泽秀明就会要那些男人亲吻来和好。

《女性SEVEN》向泷泽秀明方求证传闻时，对方强调爆料内容都毫无根据，已经伤害到泷泽秀明的名誉及信用。被问及是否该对受害者负起管理责任，对方没有再回应。