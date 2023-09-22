娱乐吃瓜：郑裕玲出走TVB还有7个“老忠臣” 减产减薪难受也不走

郑裕玲去年离开服务了44年的香港TVB电视后，加入另一家免费电视台HOY TV（前称奇妙电视中文台、香港开电视），她拍摄的旅游节目《去边啊Do姐》被当成王牌武器，月初开播。郑裕玲搭配一群当时得令的“小鲜肉”男星，如林家谦、洪嘉豪、魏浚笙、Tyson Yoshi等，下重本拉队赴日本、德国、奥地利等地拍摄，噱头十足，画面养眼。

不料节目播出后，观众反映走马看花的内容沉闷，收视3点以下，比起过去在TVB的《Do姐去Shopping》突破20点，显然差远了。

郑裕玲携手五大型男一起主持《去边啊Do姐》。（互联网）

有评论指郑裕玲过去有搞笑高手组合农夫搭档，很令大家怀念，但这回搭配的都是不善搞气氛的歌手，效果自然无法相提并论。不过她之前已说过，约满不续TVB，是因为三年的冠病疫情改变了她的心态，未来想尝试新节目，也不会再签长约了，如果TVB有合适的节目，双方可以再合作。

郑裕玲在1975年出道，从佳艺电视做起，直到它在1978年倒闭关台，便加盟TVB。她凭借精湛演技，跃升为当家花旦之一，接着开始主持大型综艺节目，与沈殿霞、汪明荃、薛家燕，一起被封为TVB镇台四宝，地位很高。外界也早已把她当成TVB招牌艺人之一，所以去年她宣布离巢时，让不少人大跌眼镜。

其实TVB还有不少效力40年上下的资深演员，都是观众一见就认得出的港剧熟面孔。TVB有句全台上下都会熟背的口号：“全力以赴，做到最好”。如果放到这些忠心的老臣子身上，或许可以幽默改成“全力以赴，打死不走”。一起来看看老臣子们有谁：

汪明荃：阿姐成了专有代名词

76岁，1966年加入丽的映声，1971年转投TVB，在80年代与ATV的收视战中，发挥收视魅力取胜，很快奠定首席花旦地位。代表作包括《书剑恩仇录》《家变》《倚天屠龙记》《京华春梦》《千王之王》等。阿姐一词后来甚至成为她的专有代名词。算一算，她在TVB已服务了超过半世纪，在许多人眼中已经是这家电视台的当然代表，再也无法区隔开来了。

胡枫：资历深厚无人出其右

91岁，1953年出道即当电影男主角，纵横粤语影坛20年。1975年转入电视界，加入丽的电视；1988年跳槽TVB，从此成为最强绿叶之一，在无数经典剧出任要角。代表作品有旅行真人秀《4个小生去旅行》；近作有《法言人》。在外界眼中，他和罗兰算是目前TVB台里分量最重的资深艺人，他们都从粤语片横跨到电视界，资历深厚无人可出其右。拍大合照时他们往往也位列前排，获得恭敬对待，感觉像是大家族里位高权重的大家长，相信他们对公司也有浓厚的归属感。

程可为：感觉被离弃仍留下

71岁，1972年报名第1期无线电视艺员训练班，与许绍雄为同学。出身富商之家的她做过二线演员，曾受捧为一线，后来退为绿叶，宜忠宜奸，中年过后演活各种母亲角色，曾有电视台高薪挖角3次都不为所动。但TVB两年前改签“一年一show”合约，她感觉这样减产如同被公司“离弃”，也有不少观众为演技派受到这样的冷待惋惜。不过她说，明白到近年经济环境差，觉得此事没有对错，难受伤心了一阵已经放下，继续留在老巢。她的近作有《隐形战队》《隐门》《宠爱Pet Pet》。

韩马利：不因减薪不报恩

韩马利（左）的老公杜燕歌也曾是TVB演员。（互联网）

69岁，1970年参加丽的电视第五期艺员训练班舞蹈组，之后在电视台跳了两年舞，1974年跳槽TVB，先当舞蹈员，后被安排报道节目预告。1976年出演《陆小凤》女主角，搭配丽的电视训练班同学刘松仁。擅长演绎妈妈角色，却曾在七部剧中抛弃七个子女而令人印象深刻。2020年，她获公司颁发“入行40年金牌”，领牌时，她无限感慨又毫不忌讳地公开自己被降薪了。但她说出于对演出的喜爱，以及对公司的感恩，她依然继续留下来。过去40年，她曾两度因个人原因离开TVB，但从未跳槽。其近作有《新四十二章》《隐门》。

李成昌：三度被挖角都不走

李成昌在《异搜店》的演技获赞。（视频截图）

65岁，1979年报读第八期TVB艺员训练班，与汤镇业为同学。戏路百变，无论是精明阴险的军师或罪犯，或是滑稽谐趣的开心果，都很拿手。代表作包括《香港八一》至《香港八六》系列、《溏心风暴》系列等。过去40几年中，他曾三度被挖角，但最后都因“做生不如做熟”，没有跳槽。随着年纪渐大，他的角色戏份也变少了，但他戏路广，有时还是能接到有闪光点的角色。他的近作有《灵戏逼人》《你好，我的大夫》。

林漪娸：贵妇与情境喜剧专门户

林漪娸（左）与薛家燕从《皆大欢喜》合作到《黄金万两》，默契十足。（互联网）

64岁，1980年获选香港小姐第四名后，加入TVB。她没演过女主角，但曾参演多部情境喜剧如《我爱玫瑰园》、《开心华之里》、《真情》、《谁家灶头无烟火》、《皆大欢喜》系列、《爱·回家》系列、《爱·回家之开心速递》等，因此被封为“情境喜剧女王”。此外，她最拿手的角色就是贵妇，不知与她的富有人家出身有无关系。她曾凭《皆》古装版获最佳女配角奖，可以说是给她对演艺热爱的回报。其近作有《黄金万両》《宠爱Pet Pet》。

欧瑞伟：年过六十还组人气CP

61岁，1985年加入TVB艺员进修班，同年演出《雪山飞狐》。小生时期代表作有1987年梁朝伟主演的《大运河》，一路发展没有大红却平稳至今。年纪已超出“六张”的他保养得宜，仍能演绎风流倜傥的中年单身贵族，例如近年代表作《爱·回家之开心速递》。他走喜剧路线颇受欢迎，和剧中的侄子李伟健还被观众组成“叔侄CP”，可见其人气。

其他可领长期服务奖的还有陈狄克、陈勉良、李海生、李冈、苏恩磁、谭玉瑛、吴香伦和郑家生。至于陈百祥、江欣燕、刘丹、卢宛茵、罗兰、潘志文、谢雪心和张国强，虽然加入TVB的历史可追溯到近40年前或更早，但中间都曾离开效力其他电视台。