身临惊悚“颠倒世界” 《怪奇物语》在狮城打开“传送门”

你体验过身临电视剧的感觉吗？伴随着熟悉的主题曲，以霓虹灯组成的招牌照亮的暗黑房间，记者一踏进体验馆就仿佛卷入了《怪奇物语》（Stranger Things）的氛围当中。（到早报娱乐IG回答简单问题，赢取体验馆门票！）

Netflix原创剧《怪奇物语》2016年首播后，就引起了热议和关注。故事讲述在80年代，位于美国印第安纳州的霍金斯镇（Hawkins），一个男孩离奇失踪的案件，竟然牵扯到政府机密实验和可怕的异能量。惊悚的维度空间“颠倒世界”（Upside down）在霍金斯镇开启传送门，从而开始慢慢波及镇上的人和事物……

潮玩收藏品设计工作室Mighty Jaxx集团和Netflix在新加坡举办了沉浸式体验馆，打开“传送门”，让剧迷走遍剧中的经典场景。体验馆共有六个主题房间，包括乔伊斯的房间、“街机宫”电玩店、实验室、颠倒世界以及惊悚人心的克利尔之家。

体验馆中重现“街机宫”电玩店。（蓝靖仪摄）

剧粉可以在体验馆内拍照打卡，过一过走进虚拟世界的瘾。体验馆外的美食紧扣主题，再加上琳琅满目的周边商品，不禁令人佩服起设计者的创意。有趣的地方是，剧迷们还可以通过门票“XPASS”，与场景中的感应器互动，收集“碎片”来设计自己专属的周边商品。

重现经典场景细节、彩蛋满满

体验馆以叙述故事的形式将六个主题房间连接成一体。你会先在地狱火俱乐部（Hellfire Club）参与威尔（Will)、迈克（Mike）、达斯汀（Dustin）和卢卡斯（Lucas）总是玩得忘我的游戏——“龙与地下城”（Dungeons & Dragons）。游戏由一名扮演剧中角色的工作人员带领，他会通过玩家的骰子数决定游戏走向。工作人员流利的台词和精湛的演技，不禁让记者感觉真的在参与这场 “危险” 的游戏，沉浸度确实满当当。

在乔伊斯的房间可以猜猜威尔想说的话。（蓝靖仪摄）

还记得威尔失踪的时候，乔伊斯在客厅的墙上挂上彩灯并涂上字母与儿子沟通的经典场景吗？在体验馆中，你也可以像乔伊斯一样，一同猜猜威尔想通过彩灯跟你说什么。剧迷还可以在这里尽情拍照打卡，寻找一些隐藏彩蛋哦！（提示：电话、鱼缸）

体验馆的最终站是在第四季登场的克利尔之家，在这里剧迷可以观赏一场沉浸式的表演。虽然工作人员会提醒胆小者慎入，但记者看了过后觉得，表演只有音效和装饰微微可怕，所以胆小者也可入！

说到《怪奇物语》，就不能错过剧中的核心之地——颠倒世界。体验馆重现了阴森森的颠倒世界，还有魔王（Demogorgon）的模型。虽然它令人闻风丧胆，但体验馆中摆放的“Q版” 魔王——Demopets模型，可爱的样子怎么样都看起来人畜无害。

魔王（Demogorgon）的模型(左）和“Q版” 魔王Demopets（右）。（蓝靖仪摄）

《怪奇物语》沉浸式体验馆（Stranger Things - The Encounter）设在在Bugis+的2楼和7楼。即日起开放至10月1日，票价从39新元起。所剩时间不多，想前去打卡的剧迷们记得抓紧机会去参观吧！