“草帽海贼团”成军　把恶海当游乐场

海贼王

可在Netflix观看

《One Piece海贼王》，日本史上最经典最受欢迎的漫画之一，漫画销量全球突破5亿册，好莱坞拍摄真人化版本，筹备七年，作者尾田荣一郎亲自担任执行制作人，每集制作费1800万美金，是Netflix至今制作成本最高剧集。

第一季8集8月底在Netflix上线之后，超乎预期大获好评，立即在全球84个国家登上热门排行榜第一。日本动画声优原班人马为日语版配音，粉丝称许《海贼王》电视剧完美复刻漫画人物，呈现漫画庞大的世界观，以及重演各大“名场面”。而作品娱乐元素丰富、奇幻炫目的特效，也能吸引非粉丝捧场。

原作者尾田荣一郎亲自监督，《海贼王》被粉丝认为成功拍出漫画精髓。（Netflix）

故事主角鲁夫自小梦想成为“海贼王”，与志同道合的伙伴，寻找传说中的大秘宝。剧集第一季讲述鲁夫和海贼猎人索隆、航海士娜美、狙击手骗人布和厨师香吉士的“草帽海贼团”正式成军，战胜海上强敌以及追击的海军，从东海出发前往伟大的航道的冒险历程。

新鲜面孔“神选角”

演员来自世界各地，大多是新鲜面孔，反而能让观众无预设地投入人物故事。

20岁的墨西哥演员Inaki Godoy（伊纳基戈多伊）诠释灵魂人物——稚气的草帽小子鲁夫，一派天真，热心善良，因误食恶魔果实，而获得身体像橡胶一样伸缩自如的异能，遇敌时使出诡异的“橡皮拳”，画面逗趣可爱。

草帽海贼团（左起：香吉士、索隆、鲁夫、娜美、骗人布）冒险历程奇幻热血。（Netflix）

不过女性粉丝最爱，一定是26岁的新田真剑佑。日本动作巨星千叶真一之子，八岁学习空手道，无怪乎剧中武打动作行云流水。《海贼王》中扮演立志成为最强剑士的索隆，自创“三流刀”，双手持刀，嘴上咬着一把刀摆出酷帅姿态，被形容天生自带神颜一出场已迷倒万千女性，因此剧集上线之后火速在全世界爆红。

另一位让粉丝认为是“神选角”的是海贼团中的厨师香吉士，英国演员Taz Skylar（塔兹史卡勒）的演绎完美切合厨艺和踢技同样炫目的优雅绅士人设。美国女演员Emily Rudd（艾蜜莉拉德）诠释的“小偷猫”娜美，除了偷坑拐骗，更精通气象学与航海术，成功塑造聪明独立的女性形象。牙买加出生的美国演员Jacob Romero（雅各罗美洛）诠释感性胆小的狙击王“骗人布”，存在感较低但演来也称职。

节奏明快，怪奇连连

西方超能英雄拍完又拍，观众早已厌倦，天马行空且具国际观的《海贼王》因此能超越文化、地域大受欢迎，尤其西方观众本就对海盗怀有浪漫想象。

《One Piece海贼王》满足西方观众对海盗的浪漫想象。（Netflix）

关于自由与梦想，典型的漫画主题，每集挂嘴边，听得多难免会腻。但见一群热血又大无畏的初生之犊勇往直前，把险恶严峻的海上冒险当作好玩的游乐场，旅程中各自历练成长，与伙伴之间建立无法割舍的羁绊，不知不觉让人想看下去。剧集胜在叙事节奏明快，怪奇人事物让人目不暇给，观众无须用脑只要用点心去感动，即可轻松把剧追完，非常符合时代需求。

作者尾田荣一郎已宣布第二季拍摄计划，更暗示漫画中造型可爱且人气最高的船医“乔巴”将登场。市场反应定成败，看来Netflix也乐得继续砸钱将《海贼王》拱成平台王牌剧集。