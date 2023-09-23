长歌行（首播） The Long Ballad

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上6.00

唐武德九年，内廷生变，原太子之女李长歌（迪丽热巴饰）侥幸逃出，赴幽州求援。途中，长歌偶遇化名为秦准的草原部落特勤阿诗勒隼（吴磊饰），两人不打不相识，渐生英雄相惜之感。

赤狐书生

8频道 晚上10.30

清贫书生王子进（陈立农饰）进京赶考，被想杀人取丹的小狐妖白十三（李现饰）盯上，但历尽万险同行后，人狐竟成好友，白十三该如何选择？

青春啦啦队（首播） Cheer Up

娱家戏剧（星和Ch855） 晚上11.00

热血的校园悬疑爱情剧，以有50年传统的大学社团啦啦队为背景，讲述因社团逐渐落没，社员们为了让社团起死回生，展开一连串的行动。裴仁爀与韩智贤首挑大梁，饰演的团长和新团员在朝夕相处中擦出爱火。

法贝尔曼 The Fabelmans

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上9.00

知名大导Steven Spielberg以自己童年改编的半自传电影，演员包括Michelle Williams、Paul Dano、Seth Rogen及Gabriel LaBelle等。故事描述一名年轻人发现令人震惊的家庭秘密，并且探讨电影的魔力是如何帮助我们看到人际的真实面貌。