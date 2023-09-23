“五姐”陈毓芸复出唤起回忆杀

同事欣盈报道了“五姐”陈毓芸复出拍摄新剧《时光倾城》，看到“五姐”这称号马上唤起回忆杀，开始考自己一姐到六姐是谁，你想得起吗？那是本地电视圈相对精彩的年代，一姐郑惠玉、二姐范文芳、三姐郭舒贤、四姐郭妃丽、五姐陈毓芸、六姐郑秀珍，当家花旦各有特色，要风范有风范，要美貌有美貌，要知性有知性，即使当年演技尚未真正成熟，但总能引起注意和讨论。

后来本地又有了“七公主”瑞恩、欧萱、白薇秀、陈凤玲、刘子绚、谢宛谕和姚懿珊。但那已是2006年的事了，不禁要想，这十几年究竟怎么了？如果要再塑造新生代“小花”，又会是谁呢？——李妙音

看到戴佩妮和忠实男粉丝互动的视频，我的嘴角失守，忍不住上扬。两人上一次互动是在五年前，戴佩妮唱着招牌歌曲《怎样》的副歌时，随手将麦克风递出去与粉丝互动，没想到竟找到一名五音不全，充满魔性笑声的男粉，让她后半段憋笑到快唱不下去，笑称“出道18年第一次掐大腿唱完”。

五年后，那名男粉依旧坐在台下第一排的位置，让戴佩妮一眼就可以看见他，两人再次重演了名场面。令人动容的并不是戴佩妮这次忍笑成功，或男粉的歌艺终于进步了，而是偶像在看见粉丝的瞬间，脱口而出的一句话：“你为什么要坐在第一排？”“双向奔赴”这个词用在追星上，同样很美好。——曾慧仪