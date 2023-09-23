（本地讯）第929期《优1周》星期五（9月22日）出街，本期的封面人物是跳出舒适圈的新加坡女星雅慧。入行16年，走过“不被看好”的阶段，雅慧在2023年3月1日恢复自由身后，迎向另一个阶段的成长。必须负责家里一切开销的她说，自由身虽然收入不稳定，但是自由价更高，活得更自在。

她也说做人无须太复杂，坚持做一个善良的人，不分贵贱，不为难别人，不对别人刻薄，“我不想成为一个有心机的人，明知道错了，就不要跟。自己委屈不要紧，老天会看到的。”相信态度正面的她，会找到自己想要的。

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