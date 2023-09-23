林湘萍物色新屋看三条件 四英文字秘诀维持婚姻

“台湾媳妇”林湘萍计划举家搬回新加坡居住。她物色新居的考量很实际：屋价、学校，以及厨房。

林湘萍9月初为了新加坡总统大选回来投票，老公Alex和两个孩子当时随行，一家人还去了迁到新址的新加坡飞禽公园（Bird Paradise）观光。她也趁此行为一家四口找房子。

《联合早报》日前电访林湘萍，她透露目前还在寻找“心水”的房子，笑说屋价是最大考量。“现在的房子很难有大间的，我当然希望小朋友有自己的房间，所以房子至少要有三四个房间。厨房最好让我可以煮和烘焙。”

问她物色的房子之中，是否和目前台北的住家一样大？她在笑声中婉转回应：“台北地大……哈哈哈。”

至于理想地区，林湘萍则说希望能靠近孩子们的学校。她的两个儿女目前9岁和6岁，她说希望“搬家行动”能配合新加坡学校学期。

林湘萍坦言，和老公因为孩子学校问题意见分歧。老公在地大的美国长大，认为学校与住家的距离不是问题。

林湘萍一家四口到新加坡飞禽公园观光。（取自林湘萍IG）

不过，在新加坡长大的林湘萍说：“我以前的小学和中学就在家旁边！所以我希望学校靠近住家，小朋友就不需要七早八早起床，很折腾。”

林湘萍的孩子们知道要搬回新加坡生活都显得期待。他们甚至已兴奋地向现在的“老师和同学们放话说要搬家”，搞得老师和家长们纷纷对林湘萍道不舍。

在台北亲自接送孩子上下课，林湘萍希望回到新加坡以后，孩子们能独立上学。她说：“女儿还小不太懂，儿子就很兴奋说只要带他走一次，他就可以独立，还可以带妹妹上下课。”

结婚九周年未度蜜月

林湘萍一心想着搞定“房事”，竟然忘了结婚九周年纪念日，但笑称：“我有合理原因！”

原来她为了看房子，独自延长9月初的新加坡行。率先带着孩子回台湾的老公一直催她快回家。林湘萍说：“当时碰上台湾台风警报，所以我也不急着回去。老公一直问：你为什么还不回来？”

林湘萍2014年9月7日与和台湾前乐团B.A.D成员田恩沛（Alex）在新加坡举行婚宴。（档案照）

终于回到台北后，老公惊喜送花，林湘萍才记起9月7日的结婚纪念日。她坦言：“婚姻不是一帆风顺，不可能没有争执，也不是一直顺利。有了小孩之后，还会因为选择学校时，不认同对方想法而产生小争执。”不过，两人的方向一致，所以尽管想法不同，最终仍会达到共识。

问她维持婚姻的秘诀，她笑说：“Wife is always right（老婆永远是对的）！”

林湘萍当年结婚后“三年抱俩”，至今还没有度蜜月。每当问起蜜月计划，老公都会调侃说“有啊，你有去日月潭和圣淘沙”。她期待搬回新加坡居住以后，有家人和好友的帮助，会比较有时间和老公过二人世界。

为老公准备生日大餐

为了满足食欲，林湘萍自己研究烹饪。现在犹如厨娘的她，日前为老公准备了结合中西美食的生日大餐，目前则尝试做台湾较少见的冰皮月饼与当地朋友分享。

林湘萍在社媒贴出为9月12日生日的老公准备生日大餐的视频，可见她一个人把大西瓜切成两层的“水果蛋糕”，自制阿渣（achar）、比萨、麻辣炒鸡肉、炒蛤蜊和关东煮牛肉锅等。

林湘萍平日喜欢自己研究烹饪和烘焙。（取自林湘萍IG）

她透露，前一天就开始准备材料，当天则起个大早在厨房忙进忙出。她说：“就算到吃饭时候，我还是在厨房的，因为我要大家都吃到热乎乎的食物。”

那这顿爱心生日餐，老公给几分？林湘萍说：“我煮什么他都吃。他每次说，他都还没有咀嚼食物，我就问他好吃吗。他每次都说好吃，但我不知道是不是官方答案。”

对于自己的厨艺，林湘萍最好的评估是上门的朋友吃完说要打包。她笑说：“这是最让我开心的，所以我家都准备打包盒子。”