陈豪唱《冲上云宵》走音 网：“唱成死亡航班”

(综合讯)近年香港艺人外出登台,不时会有意外表现引起热议。之前陶大宇凭一曲《倒转地球》翻红,在中国大陆表演时就是一个例子。陈豪近日到大陆登台,上台献唱经典剧《冲上云宵》主题曲《岁月如歌》,被网民将片段放上抖音平台,没想到走音严重,被嘲“将《冲上云宵》唱成了死亡航班”。

片段中可见陈豪唱得相当投入,不过走音情况严重,连他唱完也尴尬失笑。不过台下观众依然反应热烈,鼓掌为他打气。然而网民可就没那么客气了,直指他“将《冲上云宵》唱成了死亡航班”。

陈豪一向是圈中的好老公代表,形象正面深受广告商欢迎,据说多年来都是TVB“代言一哥”。早前他到佛山市南海区九江镇下东村出席村庆活动,场面盛大,他又上台献唱。据爆料,他的酬劳是约3万新元唱两首歌。

有报道指陈豪勤于在广东省各地登台赚奶粉钱,毕竟他要养三个孩子,妻子陈茵媺又停工多年当家庭主妇。报道指他的拿手歌曲还有《爱我别走》及“When You Say Nothing at All”,其演出特别受大妈欢迎。

之前也有报道曝露陈豪一直是TVB的吸金王,指他在2019年以524万新元续约TVB,而且是包薪制,就算没工开,每个月都稳赚五位数,成为TVB最高薪的艺人。