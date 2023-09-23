16年豪门婚一场空 女星植物人弟弟生活费被前夫骗光

（台北讯）台湾歌手林佳仪过去曾以一首《一个人的我依然会微笑》爆红，2004年嫁给当时的服饰业富二代后便淡出演艺圈，后来传出公司发生财务危机，两人于2020年宣布离婚。近日她松口谈起离婚原因，坦言“就是不信任”，更自爆前夫骗她妈妈害房子被法拍，最后导致照顾植物人弟弟的钱没了。

林佳仪近来参加谈话节目《单身行不行》，首次公开离婚原因。她过去嫁给开服装公司的前夫，风光时期年营业额都破500万新元，但后来家翁病逝就全都变了样。她说：“我家翁把所有钱都留给儿子，他开始想上市上柜被朋友说服去上海拓店，上海每月开销大，他说这是先投资，三年后一定赚回来。”

林佳仪回忆起当时，前夫还呛她别管钱的事，后来就开始负债。由于当初创业的房子是夫妻共同持有，因此她也要连带担保。前夫起先还找会计师做假帐，不料纸包不了火，她一查帐才发现他投资几十万新元在女会计师身上。

林佳仪说，压倒她婚姻最后一根稻草的原因，是发现前夫骗走妈妈的房子。原来她们家有一个植物人弟弟，为了照顾她，林妈妈决定卖房子，林佳仪的前夫说可以用公司名义买岳母的房子节税，这样公司还可以每月拨钱给岳母。林妈妈本来以为只是拿房子借个几十万，结果他去借了100万新元。最后他无法还债，房子被法拍了，林妈妈更是拿不到钱，损失惨重。

林佳仪说：“他用到我弟的生活费影响到我弟生活，我心寒发现他眼里只有他自己，而且他也没有任何道歉跟悔意。”节目播出后引来网民留言表示疼惜。