“长腿妹” 叶佳昀 首登米兰时装秀

“才华”出身的叶佳昀首登米兰时装秀，接下来希望能够有机会登上世界四大时装周的舞台。

《才华横溢出新秀2019》季军的叶佳昀有着178厘米的高挑身材，也因此有着“长腿妹”称号，近日完成人生的首个国际时装秀，走上米兰时装周ANTEPRIMA秀台。

人在米兰的叶佳昀接受《新明日报》访问，分享在走时装秀时的心情，“我当下的心情充满了兴奋和期待，同时也紧张。这是我模特生涯中的重要时刻，所以我要尽我全力展现我最好的一面。我也感到很荣幸和自豪能够参与其中。”

借此，她非常感谢新传媒、台湾模特公司（LSI Model Management）以及意大利模特公司（Fashion Model Management）让她有机会追求自己的模特梦想。这次时装秀除了叶佳昀，黄思恬和孙政也有出席。不过叶佳昀是新传媒首位艺人走天桥。

叶佳昀说这个机会得来不易，她表示模特儿都会先经过多轮的筛选和试镜，而被选上的，就会被叫去试穿品牌这一季的衣服。如果符合设计师的条件，模特儿才会有机会走品牌的秀。

叶佳昀表示这个过程会对身心有很大的影响，“所以模特儿在这方面都需要很坚强，经过艰苦的努力和不懈的追求后，获得的这个机会让我觉得一切很值得，很有满足感。”

这次时装秀最大的收获是什么？

她说：“我学会了要有自信，以及如何在国际时装秀上表现自己，并积累了与其他杰出的模特儿、设计师一起合作和交流的经验。我也学会了如何处理压力和不同的时装秀场情境。”

飞台秘密受训3个月

在米兰时装周开始前，叶佳昀今年5月特别飞到台湾秘密受训3个月，包括走台步、做品牌研究、以及练习表情管理。这段期间她面对最大的挑战是保守秘密，因此当其他新传媒艺人问自己目前在做什么时，她总是感到很尴尬和不知所措，因为不能透露自己在从事模特儿工作。

她说：“好消息不能在社交媒体上分享，我也很少发我在台湾的活动。而另一大挑战则是对自身身材的压力和要求，因为模特儿行业对体型都会有一定的要求，所以为了克服这个挑战，我主动与许多同行模特儿和健身教练交流，获取关于如何塑型和减重以达到我期望的体型的建议。”

她还说：“我希望能够继续在国际时装界取得更多成功。”

盼与知名品牌合作

至于当模特儿的条件，叶佳昀说模特儿行业非常多样化，主要分为商业模特和时装模特。

她说：“对于时装模特儿，根据每个品牌的需求，会有一些特定的标准和条件，例如有一些品牌会要求模特儿身高在177厘米到181厘米之间。不同的市场和类型的模特儿也有不同的要求。模特儿通常需要保持身体健康和外表亮丽，以适应不同的时装和品牌。”

被问接下来有什么目标？

叶佳昀说：“我希望能够继续在国际时装界取得更多成功，能够有机会走上世界四大时装周的秀。我也有一些梦寐以求的品牌，比如路易威登（Louis Vuitton）、迪奥（Dior）、香奈儿（Chanel）等，希望有一天能够为它们走秀。”

盼模特与演艺事业取得平衡

叶佳昀最喜欢的模特儿是中国时装模特刘雯，很欣赏刘雯的职业素养、多才多艺以及在国际时装界的成功，“刘雯不仅为自己取得成功，还为亚洲模特儿在国际时尚界的认可做出了巨大的贡献。她的故事也启发了我追求自己的梦想。”

目前，叶佳昀会专注于模特儿事业，但她表示对演艺的兴趣仍然存在，因此希望在不久的将来还能够继续演戏，并在这两个领域之间取得平衡。