唐嫣杨幂刘诗诗 强势回归古装剧

图为刘诗诗。（取自网络）

图为唐嫣出演的《念无双》。（取自网络）

（综合讯）中国三位“85花”与五位“超人气男神”，即将霸屏2023下半年至2024年！杨幂、刘诗诗、唐嫣，强势回归古装剧，五大人气小生檀健次、张凌赫、陈哲远、曾舜晞、丁禹兮，也各有新作品问世。

影音串流平台爱奇艺21日公布，2023下半年到2024年待播剧片单，女演员卡司就包含“85花”杨幂、刘诗诗及唐嫣，分别各有一部古装剧待播。其中，杨幂不仅与龚俊主演古装剧《狐妖小红娘月红篇》，还与秦昊合作悬疑年代谍战剧《哈尔滨一九四四》，她在剧中饰演凌厉冷血特务科科长“关雪”。

刘诗诗主演《狐妖小红娘竹业篇》，从选角就备受讨论，网友在剧宣布拍摄初期，对刘诗诗出演女主就呼声极高，但男主则不断更换，从林更新到陈晓最终花落张云龙。有网友认为，张云龙声势一般，与刘诗诗咖位悬殊。

现年39岁的唐嫣，则出演古装剧《念无双》，剧未开播，评价却非常两极。有人认为以她的年纪且又生过小孩，容貌体态已是神仙等级，但离“仙”确实还有段距离。

除了85花，95后女神白鹿出演《宁安如梦》和《北上》，及新官宣仙侠剧《白月梵星》，古典系美人宋轶继《长风渡》后，又与罗云熙主演古装剧《颜心记》，大眼甜妹田曦薇则与曾舜晞，演绎田园系恋爱古装剧《田耕记》。

五人气小生各有新作

以《长相思》、《云之羽》、《偷偷藏不住》、《莲花楼》及《七时吉祥》圈粉无数，五大人气小生檀健次、张凌赫、陈哲远、曾舜晞、丁禹兮，也各自带着新作品问世。

檀健次公布两部新作，《四方馆》与《猎罪图鉴》第二季。丁禹兮也有《狐妖小红娘竹叶篇》与《大理寺少卿游》两部古装剧待播。

张凌赫作品也不间断，除了正热播现代剧《他从火光中走来》，还有三部古装剧《宁安如梦》《虎鹤妖师录》及《四海重明》。

因《莲花楼》爆红的曾舜晞，除与田曦薇搭档《田耕记》，也将在新剧《孤舟》中，搭档前辈张颂文。陈哲远也公布两部主演新剧，包括改编同名小说的爱情剧《白色橄榄树》，与民国题材《暗夜与黎明》，还将与聂远同框飙戏。