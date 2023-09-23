手植晶片切除乳头 男星下一步取出脸骨嵌入吉他

（东京讯）日本知名吉他手以及前视觉系乐团MEJIBRAY成员的ＭiA（阿津翔也），向来以独特审美为人熟知。曾在五官上动刀的他，上个月以“男人不需要”为由，将乳头切掉，大胆作风吓到不少人。

ＭiA身为视觉系乐手，相当沉迷于身体改造。先前他就曾在大姆指虎口植入晶片，上个月更在社媒上公告自己已将乳头“断舍离”切掉，理由是“因为男人根本不需要”。

ＭiA切除了乳头。（取自艺人推特）

根据日媒报道，ＭiA觉得表演时乳头经常摩擦到衣服或吉他背带而感到干扰，因此才动手术切除。

他在6月时在大姆指的虎口处植入晶片，只要伸出手掌，就可以进行电子支付、交换LINE通讯应用的联络资讯以及解锁智慧锁等。不过他觉得植入晶片后在演奏吉他时“有些怪怪的”，因此会考虑未来把晶片移到额头上。

在植晶片和切乳头后，ＭiA又有惊人之举。他上传了自己的一张术后照，透露为了有V型小脸已请医生将他的脸部骨头取出，之后会考虑将它们嵌进吉他里。

ＭiA在手指虎口附近植入微晶片。（取自艺人推特）

虽然他的粉丝大多都习惯他的作风，但切乳头和取脸骨仍然吓坏不少人，甚至有人怀疑他脑袋有问题：“你要不要想想看你在做什么？”“我真的希望你没事”。不过也有人替他说话，认为只要他本人开心就好。

ＭiA是日本乐坛相当知名的吉他手，与各乐坛名家，如彩虹乐园的HYDE、GACKT及X JAPAN的ToshI都曾合作过。对于他切掉乳头的消息，好友GACKT表示支持，甚至还说自己也对乳头无感，并认为在演出时的确会有所影响。