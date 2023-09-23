同聚米兰时装周 黄思恬孙政“比美”张柏芝赵露丝

（米兰讯）孙政和黄思恬首登米兰时装周！两人近日代表新加坡一同前往意大利时尚之都米兰，为Onitsuka Tiger以及 BOSS两个品牌站台。这也是两人首次一起出国参加活动。

据了解黄思恬之前曾前往纽约参加时装活动，孙政则是第一次。

对于这次旅程，黄思恬说：“就像梦想成真一样。时尚是我的兴趣。我喜欢这种可以因为自己的兴趣，飞到不同的国家，马不停蹄地工作的感觉，让我觉得人生很充实。时装秀让你看到世界有多大，自己有多渺小，可以时时刻刻鼓励自己继续努力，继续站在这里。”

身为一个热爱时尚的人，参加时装周是孙政梦寐以求的事。这一次梦想成真，他好开心：“非常感激这些愿意支持本地艺人的品牌！”看秀也让他大开眼界：“看品牌怎么操办这些大型活动，还遇到很多国际明星。这趟米兰之旅不止让我看到、学到很多，它也成为一种推动力，希望自己之后能做得更好，以新加坡演员身份登上更大的舞台。”

此外，中国大陆和香港女星们也纷纷到了米兰参加时装周，粉丝在当地捕获野生艺人，分享到社媒，很快引起讨论。

张柏芝（左三）在路上被拍。（取自微博）

张柏芝走在路上，被路人拍到，网民赞她让人惊艳。在活动上和她一起出现的有锺镇涛前妻章小蕙，网民留言说看不出她已经60岁了。

章小蕙驻颜有术，状态很好。（取自微博）

赵露思在当地一直被偶遇，素颜出镜的样子被赞怪气又可爱。又因为频频被偶遇，她也被戏谑变成米兰新的“打卡点 ”。偶遇者也对她赞不绝口，说她本人比照片好看一万倍。

赵露丝成了“米兰打卡点”。（取自微博）

马思纯也低调现身米兰时装周，在粉丝晒出的合影中，穿着低调朴实，但也逃不过粉丝的眼睛。