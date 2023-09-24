花朵用尽全力盛开然后凋零，那份倾全力去绽放的美，短暂却炫目。对李心洁来说，生命的美不应被年龄局限，每一个当下，不管好的坏的，日后回首，都美好。

20岁的李心洁笑容灿烂如明媚的午后阳光，47岁的李心洁依然笑得自在快乐又得意。

风向星座的她自由奔放，18岁参加新人选拔，被伯乐张艾嘉发掘后签约滚石，只身从马来西亚到台湾发展，以歌手身份进入演艺圈后来转战影坛，连续拍了《见鬼》《救命》《鬼域》等电影。《见鬼》更让她一举拿下台湾金马奖及香港金像奖影后，受封“鬼后”，电影之路顺利铺展开来，音乐之门却被默默地关上了。

离开有时，回归有时，机会总是在让人意想不到的时候来敲门。当大家几乎忘了李心洁原来是歌手出身的时候，7月份她在台北流行音乐中心举办了人生第一场演唱会，取名“盛开：我的名字叫李心洁”。“很多人会联想到外在的盛开，比如花一般盛开的美女。对我来说盛开是一种状态，一种内在的力量。这股力量不会因年纪增长而退去，它会在低潮或挫折时指引你然后转化成智慧，这种精神上的盛开是不朽的。”

李心洁非常喜欢唱歌，在家唱KTV一唱就四五个小时，唱歌一直是她心里的遗憾，当年即使偏离了音乐的轨道，定居香港六年即便无出片计划，依然默默地跟专业歌唱老师学唱歌。这份喜爱搁在心里许多年，直到不久前为宣传纪录片《孩子，你好吗？》演唱了“小黄花基金会”主题曲《小黄花》，音乐梦才死灰复燃。

再度站上舞台，她特别找老师训练歌艺提升唱功，坚持除了打动听众，内容也必须有深度。“喜欢唱歌跟当专业歌手最大的不同是后者要有责任感，要承担很多事，我不想轻率地因为喜欢唱歌而出来然后又消失不见。20年来我经历了很多，希望透过舞台跟大家分享这份盛开的爱。我一直不确定自己是否做得到，能不能做得好，最后站在舞台上那一刻我很放松也非常享受。”她透露，新唱片已开案，后续演唱会也在计划中，离航多年，舞台终究是她的归宿。

尽情绽放 全速前进

有的人喜欢缅怀过去，李心洁不喜欢。就像她拍电影不喜欢看回放一样，她认为只要演出时的情绪够饱满，感觉够真实就得了，那个精彩的瞬间一旦过去就像人生一样无法重来，所以她喜欢往前走，探看未知的风景。她自称个性大胆属于冒险型人格，刻印在骨子里的冒险个性是修禅多年也难以平复的骚动，到了现在她依然喜欢往前走的感觉。

“‘The Piano’导演简·坎皮恩（Jane Campion，也译珍康萍）的纪录片有一句话：‘灵感一般伴随着恐惧，只要灵感战胜了恐惧，你就应该去做这件事’，我觉得非常有道理，我希望能够鼓舞女人对生命、生活与人保持热情和好奇，不管到什么年纪都要继续学习和成长。伊朗导演阿巴斯·基亚罗斯塔米（Abbas Kiarostami）撰写的书里说‘光想不做没用，坐言起行前方的路自然会展开’，最重要是踏出第一步，勇敢尝试。”

李心洁自小表演欲旺盛，人生第一个舞台是学校的乒乓桌。当年她从容地站在乒乓桌上当着师生面前演讲毫不怯场，展现过人才华。出道后她也不是没有质疑过自己。够不够好？能不能胜任？诸如此类的问题虽然常在脑里盘旋，却从来不曾阻碍她前进的决心。她的专业身份自入行以来就不断地转变，从歌手、演员、导演，疫情期间甚至担起《富都青年》（Abang Adik）电影监制；游走于幕前幕后，不同身份和岗位的切换不仅让她见识自己的实力，未来事业蓝图也逐渐成形。

《富都青年》由王礼霖首执导演筒，台马演员吴慷仁和陈泽耀担纲，以马国没有身份的边缘人为题材。电影未上映就掀起话题，在各影展屡获殊荣。第一次担任监制的契机，也和李心洁在2007年与杨采妮、梁咏琪、许茹芸共同成立的小黄花慈善基金有关。基金会多年来致力于扶助弱势家庭儿童，李心洁说：“我一直非常关心社会边缘人，能够为弱势族群发声，我既感动也感兴趣。另外，我一直想推动马来西亚电影，有不错的团队与剧本又能帮到大家，何乐而不为？”

转战幕后除了有影视界能人相挺，导演老公彭顺更是倾力护航。李心洁说：“当我遇到瓶颈，不管是技术上还是情绪上的问题，他都会教导我，指引我。最棒的是，他百分百支持我往幕后发展，经常给我鼓励、信心和肯定，这对我来说非常重要。”

禅意生活 松紧自如

经历了童年父母失和，出道唱片惨淡，婚后丈夫彭顺出轨，李心洁依然是清清爽爽的，给人很舒服的感觉。

40岁那天，李心洁正好修禅10年。某天，怀着双胞胎的她坐在家中院子端详周围的树和天空，四周静谧安详，她突然对生命有所顿悟，“我当下心境脱胎换骨，以前会干扰我的事，会烦恼的事，很多的恐惧，尤其是恐惧已减少很多很多，内心涌现平静。”

在生活中修行，修身也修心，她看得通透豁达。她形容自己过着很规律的平凡女子的生活：早睡早起，除了打理孩子生活，其余时间就静坐、看书、写字、画画、看电影。“身为艺人，忙碌时身心负担都很重，生活简单规律让我的身心更平衡。”

她说，累了就会离家到山上待几天，安安静静地看书写字。“每个人都是独立的个体，不管精神还是生活都不该依赖另一个人，每个人都需要有自己的空间，我给自己空间的同时也给孩子空间。”

李心洁怀孕时曾停工三年全面回归家庭，现在孩子7岁了，她认为只要安排好孩子的生活就能随心所欲。“无法像单身时那样全心全意专注地做一件事，当歌手或演员的同时也得分一些时间陪伴孩子，但他们完全不会成为我的障碍，我还是可以追求自己喜欢的事。我跟老公也从来不会因为我们的爱情或婚姻而放弃喜欢的事，他做自己喜欢的事时，我把家里照顾好让他安心；我出去做事时他就负责打理家里。”

她说过往就是因为没有安全感，以致变得太在乎，很怕失去，才会紧紧抓着反而让心更累，现在放开心，相处时珍惜，需要时划分出安全的空间，给予自己和身边人喘息的机会。“越在乎就会越牵挂，我年轻时活得比较累，是因为我是一个活得很用力的人，不管做事还是爱人总是太用力。”

文章摘自《风华》杂志9月号，更多内容可浏览iconsingapore.com。（《风华》提供）

她的情感依然丰沛，但已懂得收放自如，写信是她表达情感的方式，尤其喜欢给亲近的人写信。“我很在乎人与人之间的关系，没办法泛泛之交，我希望我们能够读到双方的内心，所以选择用文字来表达。对方可以把信收着，某天不小心翻阅时可能会有不同的感觉。”旅行时，她会给继女写信；继女到国外念书时，她也给继女写了一封信。“那是她人生非常重要的时刻。我在信里告诉她，她在我生命里的重要性，谢谢我俩一起走到现在，同时也祝福她。我并不会感觉不舍得或牵挂。我相信她会过得开心快乐，展开属于她的美好人生。”