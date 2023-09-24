公益献爱心40周年（现场直播）

8频道 晚上7.00

今年主题是“助一臂之力，展胜利风采”，海外嘉宾温拿乐队和萧煌奇将带来金曲“Shalala”《千载不变》《末班车》和《阿嬤的话》；陈洁仪、陈之财、陈泂江、李安、许瑞奇、徐鸣杰和罗美仪等本地艺人携手特需艺术家呈献精彩演出。主持群包括钟琴、郭亮、周崇庆和高美贵。

我记得李光耀

8频道 晚上10.30

为什么李光耀不说话，反而喜欢看车窗外的事物？他每天下班后会坚持做一件事，你知道是什么事吗？再有原则的人，也有放纵的时候，李光耀嘴馋吃什么？为了帮李光耀实现绿化新加坡的愿景，有人延迟退休计划。唯一进过李光耀房间，为他拍照的摄影师是谁？且听这些人告诉你，一个又一个关于李光耀的故事。

乘风破浪第三季（首播）

Ｕ频道 晚上7.00

本季节目集结30位优秀的歌手、演员、舞蹈艺术家等，在专业制作团的全程协助下，姐姐们一同突破自我，为观众呈献精彩的舞台表演。此外前两季的冠军宁静、那英也以师姐身份回归第三季。

追龙番外篇之龙争虎斗

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上9.00

主演：陈小春、王浩信、徐冬冬、郑则仕。能打敢拼的伍国豪获心思缜密的探长徐乐重用，制霸香港黑白两道，徐乐无奈与廉政公署联手，经历大起大落的两个好兄弟终究走上不同的人生轨道。