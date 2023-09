9月14日至17日的新加坡票房冠军是《孤注一掷》,华语电影一向票房不高,《孤》成功杀出票房重围,主要是欺诈案件够切身,每天都在真实上演。

《孤》用戏剧性手法呈现缅甸诈骗园区的惨况,传达警世信息,观众看完后口耳相传,鼓励亲友携家带眷观赏。嘉华宣传宋婷受访谈到票房佳绩时说:“近年诈骗案层出不穷,让人防不胜防,这部片在中国的口碑与票房都很好,本地观众因此对《孤注一掷》有非常大的兴趣。”

奥斯卡首位华裔影后杨紫琼在《威尼斯惊魂夜》中饰演灵媒。(迪士尼提供)

改编自著名英国小说家Agatha Christie(阿嘉莎克莉丝蒂)1969年作品的悬疑推理惊悚西片《威尼斯惊魂夜》一上映就取得不俗成绩,紧追恐怖片《鬼修女2》。阿嘉莎阿姨的作品经常被改编成电影,多年来也一直深受粉丝追捧。

上周票房排行出现“回春”现象,英雄片《蓝甲虫》上一周下滑后,这周回升两级,排名第四。好莱坞动作老酷男主演的《私刑教育3》《爆复》双双下滑,分别拿下第五和第七名,中间第六名挤了滑落四级的四只忍者龟。

赛车片《GT跨界》没有因9月15日起接连三天的F1赛事带旺票房,从第五名跌落到第八名。《芭比》和《不可能的任务:致命清算第一章》终于跌出10大,仅剩《奥本海默》苦撑。

本地纪录片《孺子不可教》(Unteachable)讲述教师Meixi(中)如何在课堂创造学习乐趣。(Media For Social Change)

9月21日有七部电影同时上映,涵盖青春、恐怖、惊悚、欺诈、动作、爱情、纪录片等片种,得奖纪录片《孺子不可教》(Unteachable)是本地导演杨淑玲耗时七年的作品,记录教师Meixi积极探索新的教学法,教导普通工艺源流学生的过程。学习困境和诈骗同样在身边发生,希望在The Projector独家放映的《孺》能像《孤》一样吸引新加坡观众买票支持。

9月14日至9月17日票房排名



①(新)孤注一掷(No More Bets)

②(1)鬼修女2 (The Nun 2)

③(新)威尼斯惊魂夜(A Haunting in Venice)

④(6)蓝甲虫(Blue Beetle)

⑤(3)私刑教育3 (The Equalizer 3)

⑥(2)忍者龟:变种大乱斗

(Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem)

⑦(4)爆复 (Retribution)

⑧(5)GT跨界(Gran Turismo: Based on a True Story)

⑨(9)之前的我们 (Past Lives)

⑩(7)奥本海默(Oppenheimer)