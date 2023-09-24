豪掷13万为长子设婚宴 徐乃麟自嘲：来还债

（台北讯）台湾综艺大哥徐乃麟的32岁长子徐新洋和27岁俄籍女友Soa（宋蕊安）爱情长跑八年，2023年1月登记结婚，9月23日晚上在台北美福饭店补请婚宴，席开35桌。婚宴共约300万台币（约13万新元）花费由徐乃麟包办，礼金他一分不收，还说照徐家惯例会给一对新人。

徐新洋的婚礼筹备一年，夫妻俩预计之后飞俄罗斯办结婚手续。徐新洋为忙婚礼瘦了4公斤，一年来也推掉不少工作。被问及收入是否受影响，他看着老爸徐乃麟，笑说“我有强力靠山”。徐乃麟闻言回应：“我羡慕生一个的，多生就是有责任，人有轮回，我们来还债的。”

谈及媳妇，徐乃麟赞：“她很乖很棒，前后交往七年多，我跟我老婆也是七年多结婚，一脉相传。”

早就当外公的徐乃麟自认很会带孙子，骄傲说“外孙最黏我”。他催新婚的儿子和媳妇为他添孙：“加油！趁你老爸有体力带（孙子）。”

徐新洋与俄籍女友Soa爱情长跑八年结婚。（互联网）

学霸小儿子携韩国女友出席

徐乃麟的“学霸小儿子”徐廷墉也带着热恋九年的韩国女友出席哥哥婚宴。徐乃麟挂念长期不在身边的小儿子，说：“（徐廷墉）在国外从大学读到博士总共九年，4月开始上班，哥哥婚礼特别告假回台，我们聚少离多，特别有感受。”

徐乃麟（左）和小儿子徐廷墉（右）及恋爱九年的韩国女友合影。（互联网）

徐廷墉2017年自芝加哥大学理化系毕业，因成绩优异直接跳过研究所阶段，拿每年约115万台币（约50万新元）奖学金，保送耶鲁大学博士班攻读有机化学。他20岁念博士学位，五年毕业，今年4月开始工作；韩国女友是他的大学同班同学。