卷JPEX诈骗案 庄思敏称损失8万元

卷入JPEX诈骗案，损失高达50万港币，星期四（9月21日）晚从马来西亚返回香港助查，艺人庄思敏自认倒霉走霉运！

虚拟资产交易平台JPEX风波愈闹愈大，娱乐圈亦广受牵连，男星张智霖、艺人庄思敏、玄学家陈定帮等先后到警局助查。

庄思敏日前从马来西亚返港协助警方调查，并在警局逗留了五个多小时。据香港媒体报道，庄思敏曾为该平台拍宣传片，她称自己是苦主之一，损失高达50万港币（约8万7313新元）。

星期六（23日），庄思敏应邀参与观塘一个慈善活动，香港《东方日报》迅速赶到会场。以粉红外套配短裤到场的庄思敏，在接受访问时说，她日前回马来西亚是为母亲庆祝生日。

被问及心情是否因诈骗案风波受影响？她坦言：“有些许影响心情，但不是太大问题。（家人有没有担心？）大家知道一定没问题，所以不会太担心。”

针对有传媒报道，庄思敏是因诈骗案提早回香港，但她澄清是按原定计划回香港，“因为之前已经叫律师尽快处理，是约了那段时间”。

当被问及是否仍需要回警局助查，庄思敏表示不想针对此案件再作任何回应，但强调也不担心自己会受波及。

仍持有六位数加密货币

无辜被牵连，庄思敏不再做网上投资，往后接工作会更小心。

庄思敏接受香港《东方日报》访问时说，这次是人生首度遇上类似事件，更自认自己倒霉。“最近可能有点倒霉，走霉运，不过今年就快过，不要紧。”

身为诈骗案苦主之一，庄思敏说自己也已经备案，被问手上是否持有其他加密货币，她说：“持有六位数的加密货币。”

对于是否担心诈骗案影响加密货币价格？她回道：“所有投资都有风险，买外汇都会有起落，没得担心，要看大环境，各安天命。”

不过，她强调今后不会再做网上投资，会以定期储蓄为先，“基金也不会买了，我要努力工作”。

她扬言以后接洽工作及广告会更小心，幸好其他工作未受事件影响，稍后会到中国拍摄及主持直播平台。