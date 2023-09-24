泷泽秀明否认强迫亲吻 杰尼斯艺人节目纷纷喊停

（东京讯）41岁泷泽秀明日前被爆强迫练习生亲吻，他9月24日亲上火线，在Ｘ（前推特）发文痛斥相关报道有“太多时间点的扭曲和不真实的内容”。因此，他不得不发声保护公司与自己的名誉。

出自杰尼斯事务所的泷泽秀明，目前已自立门户成立经纪公司TOBE，却被卷入“杰尼斯性骚”丑闻风暴。他近日遭爆：“泷泽秀明很喜欢亲亲，我也被强迫亲亲了”、“我被泷泽先生舔了”。

泷泽秀明也在9月23日透过律师回应，指报道“毫无事实根据，且内容明显有损本公司及泷泽的名誉和信用”。

商界大佬一句话 杰尼斯艺人“萤幕绝迹”

另一方面，“杰尼斯性骚”风暴持续升温，旗下艺人工作纷纷喊停，惨遭“萤幕绝迹”。杰尼斯事务所承认已故创办人约翰尼喜多川的性侵恶行后，各大企业不再请杰尼斯艺人代言拍广告，也对赞助电视台起用杰尼斯艺人演出节目面露难色。

木村拓哉原定10月上旬开拍《教场》特别篇，却突传出制作发生问题延后拍摄。不过据报道，真正原因是部分赞助商喊停。国分太一从2014年开始每年主持《东京电视台音乐祭》，因广告赞助商的要求，预计11月中旬登场的最新一集将撤换主持人。

木村拓哉（左）新戏延后开拍，国分太一（右）失去主持近10年的《东京电视台音乐祭》节目。

甚至有传多部明年上档并已敲定杰尼斯艺人主演的日剧纷纷停滞。往年向来有多组杰尼斯艺人演出的《NHK红白歌唱大赛》和大型音乐特别节目也传出将大砍杰尼斯名额。此外，就连杰尼斯事务所自家招牌跨年演唱会可能也办不成。

据日媒报道，三得利控股会长新浪刚史，日前以经济同友会代表干事身分，指摘使用杰尼斯艺人演出广告，等于认同虐待儿童和少年的企业。商界大佬一句重话，促使多家大企业纷纷宣布停止和杰尼斯事务所合作的骨牌效应。

如果电视台真的调整杰尼斯艺人演出节目的比例，谁来“补洞”或将成为另一大问题。