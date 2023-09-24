拍摄不慎摔倒 90岁大牌影星预告息影

（综合讯）90岁英国资深影星Michael Caine（麦克凯恩）自认演员生涯已经结束，把今年将上映的《The Great Escaper》视为演戏告别作。他也透露身体状况，说目前已无法独立行走，演出该片时需要依靠拐杖支撑，更曾不慎摔倒。

《The Great Escaper》预计2023年年底上映。（互联网）

Michael Caine曾两度荣获奥斯卡奖，也出演过《金牌特务》（Kingsman系列电影），以及英国名导Christopher Nolan（克里斯多福诺兰）的经典大作《潜行凶间》（Inception）和《天能》（Tenet）等，多部叫好叫座的电影。

他近日接受外媒访问，认为90岁这个人生阶段，生活中失去了很多东西，无法自由行动，也意识到“自己正在逐渐接近死亡”。但他乐观说“人总有一天都会死，至少我活到了90岁”，庆幸自己拥有美好的家庭生活。

预计2023年10月上映的电影《The Great Escaper》改编自真实事件，由Michael Caine搭档两度夺得奥斯卡影后的Glenda Jackson（格兰达杰逊）主演，讲述一个高龄二战老兵，为了参加诺曼第登陆70周年纪念活动，而偷溜出疗养院的故事。Glenda Jackson在拍摄结束约九个月后，于今年6月病逝，享年87岁。