郑斌辉参与中国综艺“认老” 庆幸岳母去世时留在身旁

新加坡阿哥郑斌辉最近与中国艺人同台综艺节目时，担心不够有“活力”，竟自叹“老了”。

9月初，中国抖音打造的跨国综艺节目《出发吧！闪光的你》来到狮城拍摄，出演艺人包括德云社小生秦霄贤、歌手陈楚生、脱口秀演员李雪琴等，郑斌辉也参与其中。他笑着将自己的角色总结为三个字——“简单到（不行）！”（他们在哪里拍摄？郑斌辉遇到了什么挑战？快点击视频看看！）他解释自己在节目中的任务相对简单得多，以新加坡演员的身份，欢迎各位嘉宾和艺人来到狮城拍摄，再给予他们一些时尚相关的小任务。

他分享与几名中国艺人合作的经历时，说自己虽是资深艺人，却依旧倍感压力。原来在他眼中，他们都是年轻有为之人，加上自己比较习惯演员的身份，觉得很难在节目中维持年轻人的活力，因此感慨自己已经“老了”。

呼应节目的名字“闪光的你”，记者好奇郑斌辉认为自己“闪闪发光”的时候是什么？他思考一番后说：“打球的时候吧！因为打球的时候会燃起想赢的心态，好像顿时升起火花一样。其他的时候我比较闷骚，看起来想睡觉。”

近年常在中国工作的郑斌辉也分享，在中国和新加坡拍摄最大的差别就在于“人数”。在中国，所动用的工作人员几乎有新加坡的7到8倍之多，甚至10倍！阵仗庞大，至于其余部分，两地则大同小异。

郑斌辉提醒粉丝提防盗用他身份的假社媒账号。（龙国雄摄）

被假账号盗用身份与粉丝互动

这次郑斌辉参与的节目将会在抖音播出，但他本人很少和社媒“交涉”。网上曾出现以郑斌辉英文名“Tay Ping Hui”的谐音梗（可点击视频看是什么！），阿哥笑应：“我知道很多人将我的名字‘变种’。”但这是小事，比较棘手的是有人冒充自己的假账号，令他比较担心。他借此提醒大家，社媒上时不时会有人开假账号，冒充自己与粉丝们交流。所以公众一定要认准带有蓝色勾号的郑斌辉官方Instagram，只此一家。

现阶段须当稳住一切的靠山

郑斌辉透露，除了出演这部综艺，他现在和所属公司长信传媒正在筹备两部大制作，预计2023年底和2024年进行拍摄。他本应前去中国参与相关工作，可惜“人算不如天算”，有亲戚突然过世，所以他暂时会留在新加坡做准备。

记者得知他的岳母早前因病入院，他之后坦承是岳母去世，但不希望透露太多家事，仅说：“岳母对我非常好也非常照顾我。她的离去悲伤是必然的。其实还得感激老板何亚发，以及郭靖宇导演的理解，让我延后过去中国的通告。因为我无法想像如果她老人家过世的时候我身在中国拍戏，我真的会内疚一辈子的。如今只能在这段期间，确保自己做一个能够稳住一切的靠山，并给予全部的耐性与支持。”