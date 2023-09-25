准时起床、开唱两天前不进食　华晨宇巡演保持最佳状态

中国歌手华晨宇2013年参加湖南卫视选秀《快乐男声》获年度总冠军出道，2023年迎来出道10周年。他4月启动“火星演唱会”巡回模式，先后到了杭州、成都、武汉和长沙，9月9日、10日二度登北京鸟巢连唱两晚，并且成为第一位在鸟巢开四面台演唱会的歌手；鸟巢场次更创下中国演唱会单场观众人数最多的纪录，也是在该会场连办两场个唱的最年轻歌手。巡演接下来移师上海，华晨宇将于9月27日、29日和30日于上海虹口足球场开唱。

一般歌手在演唱会前会确保自己处于最佳状态，华晨宇不例外。33岁华晨宇接受《联合早报》电访时透露，开唱前的准备还蛮多的，包括精准调整作息时间。“读书时声乐老师有教，歌手最好的状态是起床的5小时之后。比如我下午2点开始唱歌，往后算5个小时，我会在早上9点自然醒过来，不靠闹钟。我不会早起也不会晚起，刚好卡在9点。”

这对他而言是挑战吗？华晨宇回说：“其实蛮难的。如果要录节目，有些节目会录到很晚，容易把作息打乱，所以节目一录完必须快速地调整作息时间。”实际上，他3月以常驻嘉宾身份参加芒果TV和湖南卫视的音乐节目《声生不息·宝岛季》，4月便开启巡回模式。

巡演期间作息自律之外，他在饮食方面也做出调整。演出前约一周开始戒吃油，两三天前甚至可能不进食，只喝水。到了演唱会当天，他在上台之前会吃一点米饭，喝点梨汤以及吃很多护嗓喉糖。

记者问他体力能否支撑，华晨宇淡淡笑道：“我觉得还好，感觉连开（唱）完三天还能再开三天！”身经百战的他也不会怯场，“上台前有时会有点紧张，上台后就不紧张了。”

登北京鸟巢唱响四面台第一人

华晨宇说，在北京鸟巢开四面台演唱会，最大的挑战是体力。

他指出，鸟巢是中国最大的体育场，团队为了演唱会量身定制鸟巢尺寸版的大型舞台，灯光数量在个唱上也破了纪录，“我光走完一圈相等于一首歌的时间，可能还不一定够！”此外，为了让两晚的20万名观众听得清晰，团队事前跟调音师研究声学，反复测试，演出前解决了声场的问题。

华晨宇指场场有难忘之处。新形式演唱会采全户外模式，因此团队面对一个很大的挑战——天气突发状况。

他回忆起首站杭州时说，“我们一开始为场地重新铺了草坪，但连日暴雨将草坪冲走，好在演出那几天没有下雨。”他指成都站好一些，天气气温刚好，观众的体验相对比较好。“我们不断累积经验，不断地复盘，想办法解决一些问题。”

上海之后的巡演场次虽尚未公布，不过可想而知的是，步入年底，许多地方将开始降温。华晨宇说：“我们可以按照一个顺序，从北方城市慢慢往南方去。天气会越来越冷，但南方城市的气温可能刚刚好。（新加坡一年四季如夏，可考虑过来开唱？）我们有考虑……如果走出中国，新加坡肯定是一站。”

努力将“火星乐园”打造成观光景点

华晨宇的“火星演唱会”名称沿用多年，两年前他更把演唱会升级为音乐节形式，由他担任总导演，2023上半年的演出便是延续这个形式，设有下午与晚上两场，持每日门票可观看当天两场演出，除了享受演唱会的视听飨宴，歌迷还能在现场吃喝玩乐。

是否有计划将“火星乐园”打造成观光景点？他透露，目前跟团队在努力实现这个计划，“演唱会还没完全做到我最终希望它呈现的样子，还有很多升级的空间。但若把它做成景点，可能是比较理想的一个状态。景点只是其中一步，还没到最终步，慢慢实现。”

巡演期间一直在写歌

巡演期间，华晨宇无须演出的日子也没闲下来，一直有在创作，筹备第六张专辑。

华晨宇过去10年推出了五张个人专辑，平均每两年发行新专辑，不过他不太会为自己定下创作的速度，平日生活一有灵感就会掏出手机录音；若当下有钢琴会直接把旋律弹出来录下，没有钢琴便会哼唱旋律。

他指出，专辑需要一个主题，“如果做专辑，我会不断从自己的demo里挑选，整理出希望专辑能表达的主题。一些主题可能两三年甚至更久，有些可以很快。”

第五张专辑发行不到一年，但华晨宇已经开始写新歌，他透露，或许会在下半年的巡演上提前发布新作品。