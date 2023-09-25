宫崎骏儿子拒接班 吉卜力被日本电视台收购

（日本讯）由动画大师宫崎骏、高畑勋等创立的吉卜力工作室，制作过多部宫崎骏名作。但因宫崎骏的长子、动画导演宫崎吾朗拒绝接班，因此转由日本电视台收购股份，将工作室纳入旗下。

工作室制作人铃木敏夫在记者会上说：“宫崎骏已经82岁，我也75岁了，我们思考着吉卜力未来该怎么办。虽然想把工作室托付给吾朗，但遭到宫崎骏反对，吾朗本人也坚决拒绝。”

铃木敏夫也提到：“吉卜力工作室已成长壮大，单靠一个人背负过于巨大。我希望它能像以往一样继续制作作品，但必须借助大公司的力量，因此询问了有深厚交情的日本电视台。”

据日媒报道，电视台将拥有吉卜力工作室42.3%的股份，执行董事福田博之将接任工作室社长。吉卜力未来将有八名董事，宫崎骏和铃木敏夫分别担任名誉董事和董事长，宫崎吾朗担任常务董事。

据报道，现年56岁的宫崎吾朗从小喜欢画画，而且极有天赋，但一直遭到宫崎骏反对，他后来成了建筑师，直到30多岁才投身制作动画。可是当他制作了人生第一个电影《地海战记》，宫崎骏却在中途离席，更评价说：“冗长而乏味，就像是坐了三个小时一样长。”

宫崎骏的评价一度让儿子恨不得他早点离开，直言：“父亲是个恶魔，就算导演是100分，他也顶多是个0分父亲。”直到父子俩携手打造《安雅与魔女》，并采用吉卜力从未尝试的CG动画技术，让宫崎骏满意大赞儿子“了不起”。这句夸奖，宫崎吾朗等了将近20年。