明星寻访“伟大职业” 饲养员难舍与熊猫分离

当燃青春

可上腾讯视频应用观看

很多人在青春期已经在为未来的职业做打算，可是他们对于选项所知不多。由中国腾讯视频出品的网络综艺《当燃青春》，通过访谈类综艺节目和纪录片形式，请来21名艺人采访各行各业，就是很好的知识管道。当中一些职业在新加坡根本找不到，别有意思。

节目比较不一样的是，它强调年轻人观察并记录年轻人的励志故事，每个故事由一名艺人负责寻访各行各业的青年，同时致敬伟大时代下的普通百姓。节目采取青春化的表达和呈现方式，消解了这类题材一贯的严肃，更接地气，自然也拉近了年轻观众和宏伟题材的距离。

排爆手随时丢命 “珊瑚侠”浪漫

比如有排爆手警官亲口讲述工作时随时丢命的危险。原来他们身上的防爆服起到的作用不是太大，尤其在大型爆炸物面前形同虚设，每次任务都是命悬一线。只要任务完成，他就逃过“死劫”，度过了“平凡”的一天，仿佛刚刚才经历过的胆战心惊从来没有发生过一样。

珊瑚作为重要的海洋资源之一，对维持海洋物种的多样性有着重要作用。有这么一对“珊瑚侠”夫妻，以守护“深海中的浪漫”为使命。他们因潜水而相识，因海洋而相知，因珊瑚而相爱。为了守护深海里的珊瑚世界，他们放弃了平常人的生活，为拯救珊瑚付诸行动，同时积极宣导，促进更多人认识珊瑚的美丽与脆弱，也保护海洋环境。

杨幂采访的是一名京剧演员的故事。她拜访了国家一级演员京剧传承人窦晓璇，近距离了解京剧文化的魅力。在过程中，观众跟着她认识京剧的戏服、手势、妆化，以及京剧圈的行话。

张若昀则参与了熊猫饲养员的故事。饲养员们大多是从大学毕业后就开始从事熊猫饲养工作，从接生、喂奶、洗澡、备餐，到打扫圈舍，他们都亲力亲为。程建斌从事圈养工作13年，他接生了200多只，堪称功臣奶爸。他也会陪熊猫长大，确保它们得以健康繁衍，回归自然。

很多关于熊猫的冷知识

最感人的是饲养员与熊猫待在一起的时间，可能比跟自己家人的时间更长。他们可以清楚地记得每一只小黑白团子叫什么名字、出生日期和重量，却不一定记得起自己孩子的这些资料！等到野化成功的熊猫被送回自然，或是熊猫幼崽出国旅居时，饲养员都要做好与自己亲手养大的崽崽永不再见的准备。他们内心的酸楚，堪比人类之间的生离死别，隔着荧幕的观众也能感受人与熊猫间的深厚感情。

此外，看节目也能学习熊猫的各种冷知识，比如熊猫主要分为幼年期、亚成体期、成年期、老年期，每个时期不同的注意事项，照顾不同年龄段的大熊猫有不同的方法。作为熊猫野化放归培训的饲养员，必须尽可能减少和需要放归的幼年熊猫接触。还有穿着熊猫服是为了让熊猫幼崽从视觉上降低对人类的认知。熊猫的生存一度受威胁而被列为濒危动物，据知2021年其受威胁程度等级已从“濒危”降为“易危”，这得多亏饲养员的悉心照料。

其他有趣的故事还有：世界上最大的人工森林，原来是三代务林人耗费61年时间种出；水文站（hydrological station）水文勘测员的工作责任重大，可以避免黄河泛滥时令到两岸人民的生命财产受到威胁，但他却必须长期与寂寞为伍。

节目中参与的艺人还有张远、杜海涛、郭晓东、沙宝亮、谢楠等。