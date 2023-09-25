男盗女很贼

e乐随选（Ch11/501） 中午12.00

台湾纬来自制电视电影，由王承嫣、李绍祥、林育品、张铭杰等主演。这部轻松喜剧描述专搞仙人跳的念念和小凡姐妹花，意外洗劫地下钱庄大哥巴董，拿走了高利贷借据，异想天开想以此换取千万现金，杰威则奉命要把姐妹花抓回。面对高利贷的借条、钜款的利诱，谁都不愿意放手，各怀鬼胎展开黑吃黑的计中计。究竟这一票小奸小恶人物，谁才是最贼的那一个？又或者都不是当贼的料？

小岛国 大发现2

8频道 晚上8.00

最后一集，主持人杨志龙、郭坤耀及郭慧萱来到新加坡樟宜机场入境大厅。边境关卡使用哪些数码科技来提升通关效率？亚洲最大飞禽公园“鸟类天堂”的训鸟师如何训练飞禽类听从指令，并在全新的表演场地进行表演？你可知道新加坡地底下有哪些浩大工程？在电缆隧道里到底有哪些特别设备？锁定节目探索新加坡大小事！

怒火

Raging Fire

卫视电影台（星和Ch866） 晚上9.30

主演：秦岚、谢霆锋、甄子丹。警方围捕毒枭时，杀出一群蒙面悍匪劫走毒品，屠杀众警，重案组督察张祟邦（甄子丹饰）来迟一步，亲睹尸横遍野，悲愤交集。他调查后发现杀警悍匪竟是昔日同袍邱刚敖（谢霆锋饰）。敖曾是警队明日之星，而将敖推入罪恶深渊的人正是邦，两人的命运再次纠缠，一切恩怨是时候了断。

英国达人秀：终极魔术师

Britain’s Got Talent: The Ultimate Magician

Hits Now（新电信Ch303） 晚上9.00

无与伦比的魔术师齐聚节目，把自己独特的风格和艺术带到舞台，让观众度过令人瞠目结舌的表演之夜，见证非凡的奇迹。