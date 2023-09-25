9月25日（农历八月十一）

吉利指数：★★★（平平）

宜：祈福、求医、立约、扫舍、投标、进修

忌：出海、园艺、修墓、买车

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

错误的解决方式将会弄巧成拙，你还是调整步伐比较好。

牛

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

出国公干时宜提高警惕，避免成为扒手的目标。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

空闲时多让自己多休息、进修，日后才能有更好的表现。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

吵吵闹闹虽是恋爱中的一部分，但别因此而影响感情发展。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

事情既然发生了，你就该正视它，尽快妥善地解决问题。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

弄清楚自己想做的事，避免因小病而使思绪紊乱，做错决定。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

情绪不稳定将影响工作，你最好要学会自制。

羊

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

避免把行程排满，该留些时间让自己休息。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

解铃还须系铃人，你还是好好地与当事者当面谈谈吧！

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

投资前宜深思熟虑，以免多年辛苦存下的血汗钱付诸东流。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

珍惜并满足于自己所拥有的人，才是最富有的人。

猪

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

想做什么事就尽快去做，光想而不做，到头来只是一场空。