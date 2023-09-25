9月25日（农历八月十一）
吉利指数：★★★（平平）
宜：祈福、求医、立约、扫舍、投标、进修
忌：出海、园艺、修墓、买车
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
错误的解决方式将会弄巧成拙，你还是调整步伐比较好。
牛
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
出国公干时宜提高警惕，避免成为扒手的目标。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
空闲时多让自己多休息、进修，日后才能有更好的表现。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
吵吵闹闹虽是恋爱中的一部分，但别因此而影响感情发展。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
事情既然发生了，你就该正视它，尽快妥善地解决问题。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
弄清楚自己想做的事，避免因小病而使思绪紊乱，做错决定。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
情绪不稳定将影响工作，你最好要学会自制。
羊
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
避免把行程排满，该留些时间让自己休息。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
解铃还须系铃人，你还是好好地与当事者当面谈谈吧！
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
投资前宜深思熟虑，以免多年辛苦存下的血汗钱付诸东流。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
珍惜并满足于自己所拥有的人，才是最富有的人。
猪
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
想做什么事就尽快去做，光想而不做，到头来只是一场空。