每日生肖运程

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发布 / 2023年9月25日 5:00 AM

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9月25日（农历八月十一）

吉利指数：★★★（平平）

宜：祈福、求医、立约、扫舍、投标、进修

忌：出海、园艺、修墓、买车


运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
错误的解决方式将会弄巧成拙，你还是调整步伐比较好。


运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
出国公干时宜提高警惕，避免成为扒手的目标。


运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
空闲时多让自己多休息、进修，日后才能有更好的表现。


运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
吵吵闹闹虽是恋爱中的一部分，但别因此而影响感情发展。


运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
事情既然发生了，你就该正视它，尽快妥善地解决问题。


运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
弄清楚自己想做的事，避免因小病而使思绪紊乱，做错决定。


运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
情绪不稳定将影响工作，你最好要学会自制。


运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
避免把行程排满，该留些时间让自己休息。


运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
解铃还须系铃人，你还是好好地与当事者当面谈谈吧！


运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
投资前宜深思熟虑，以免多年辛苦存下的血汗钱付诸东流。


运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
珍惜并满足于自己所拥有的人，才是最富有的人。


运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
想做什么事就尽快去做，光想而不做，到头来只是一场空。

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