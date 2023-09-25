参与《公益献爱心》表演花式篮球 陈锦宏：幸好投进总统传的球

9月24日的电视慈善筹款节目《公益献爱心40周年》出现趣味一幕。艺人徐鸣杰和前篮球国手兼艺人陈锦宏用轮椅代步，携手新加坡轮椅篮球协会的球员呈献花式篮球表演时，篮球一度滚落舞台，坐在台下的尚达曼总统帮忙把球抛回给台上的陈锦宏，现场响起一片欢呼声。

《联合早报》在节目结束后联系陈锦宏。他说，他当时不慎把篮球打到台下，球落在总统跟前，但直播节目不可中断，“我什么都来不及想，就很冒昧地对总统说‘不好意思总统先生，麻烦您把球传给我’，他很有体育精神，拿起球就传给我。”

陈锦宏获总统传球后，投篮成功。（摘自节目画面）

陈锦宏接到总统强而有力的传球后，立即进攻，投篮成功，“我跟自己说一定把这球投进去！幸好有进！总统传的球，一生中就这一颗！”他打趣说，近日换了新发型，有点像黄梨，也就是尚达曼总统的竞选标志。

陈锦宏首次参加电视筹款节目，但他早在2015年已跟轮椅篮球协会的球员结缘，“我当年在国家队，在2015年参加东运会前，曾跟轮椅篮球协会的球员拍过短片，认识了这些队友。这次再跟他们一起打球很开心。”

陈之财到新电视台迷路

陈之财担任《公益献爱心》“希望之树·爱无限”装置艺术项目的艺术总监。他淡出娱乐圈多年，鲜少在节目中亮相，这次为慈善回到老东家，“回到老环境，看到很多旧同事，也认识新同事，有很多感触。很感谢综艺组和公益金给我机会和信任完成项目。”

“希望之树”从无到有的过程长达三个月。陈之财感谢纸皮、颜料及搬运公司，还有义工等鼎力相助，“这个作品来自团队精神！”

陈之财（前排左）与众艺人包括妻子向云（后排左）在新传媒的电梯里合照。（取自陈之财IG）

电视台从加利谷山搬迁到现今的媒体城后，陈之财第一次“深入探索”新电视台却一直迷路，“从停车场上来后不知道要往哪里走，里面像迷宫，找不到厕所，找到厕所又回不到房间，所以综艺组贴心地派了一个同事跟在我身边。”

两阿姐跟偶像温拿合照

香港乐团温拿乐队是表演嘉宾之一。节目播出前，郑惠玉在社媒分享跟锺镇涛、谭咏麟的合照，以及跟温拿五子的群体照。她留言说：“遇见儿时的偶像，好兴奋，好期待他们的表演。”

郑惠玉（左图、中图）和钟琴（群体照前排左三）跟温拿成员合照。（取自郑惠玉IG）

群体照中也有节目主持人钟琴。钟琴曾告诉早报，她是温拿的粉丝，称自己是听温拿的歌长大的。恭喜两位阿姐跟偶像合照成功。

三小时的《公益献爱心40周年》筹得超过1671万善款，捐款管道将开放至10月1日（星期天）晚上11时59分。可上网www.comchest.gov.sg/unitinghearts2023了解捐款详情。