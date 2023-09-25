跳过认爱环节 李相烨宣布结婚

（首尔讯）40岁韩国男星李相烨（Lee Sang-yeob）9月25日被韩媒爆出结婚喜讯，所属经纪公司随后证实了消息。

《首尔体育》报道，李相烨的未婚妻是才貌双全的圈外人。他为了保护女友的隐私，低调交往护爱，最近决定携手终生，还向身边的朋友透露正在筹备婚礼，消息因此曝光。

李相烨经纪公司UB Management Group回应，李相烨2024年3月将与圈外女友结婚，“但现在处于刚开始准备婚礼的阶段，详细的内容恕无法告知，敬请海涵，如果有具体的消息，会再次转知大家。”

李相烨过去鲜少公开恋情，最为人熟知的一段情是2013年认爱曾同门的女星孔贤珠，当时他们已秘恋半年，但两人在一起3年多分道扬镳，2016年宣布分手。他横跨综艺圈主持《第六感》，跟“嘻哈女王”Jessi被凑成一对，获得不少观众支持。如今宣布婚讯，也让支持两人交往的粉丝彻底死心。

李相烨2007年以韩剧《幸福的女人》出道，参与过《住在清潭洞》《善良的男人》《张玉贞，为爱而生》《老婆这周要出墙》《当你沉睡时》等作品。2020年他与李珉廷在家庭剧《结过一次了》中扮演夫妻，获得KBS演技大赏长篇戏剧最佳男演员奖肯定，他目前正在拍KBS新戏《纯情拳击手》。

值得一提的是，李相烨之前上综艺节目《第六感》第二季时曾算命，当时算命师预言他将在2024年结婚。该算命师说，他的30岁过得很辛苦，40岁出头会遇到优秀的女性并过上幸福生活，女方可能是工作或生意伙伴，婚后李相烨很可能会结束演艺生活。李相烨闻言，称自己“完全可以在家带小孩”。