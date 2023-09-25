与李靓蕾法院交锋 王力宏发声明：让我能见到重要的人

（台北讯）歌手王力宏和李靓蕾的离婚官司在台美两地开打，纽约法院于7月间判定离婚获准，但两人在台湾法院的官司仍缠讼中。台北地院家事法庭25日上午再开调解庭，王力宏和李靓蕾双方均现身法院，再于法庭内交锋。调解约两小时直到中午才结束，王力宏也于庭讯结束后透过律师发表声明阐明三点。

王力宏透过律师发声明指出：一、今天是强制执行程序，这个程序是我方声请的。二很遗憾的，裁定的大部分内容对造没有履行，三、因此我们希望透过法律程序，实现裁定的内容，让我们能见到生命中最重要的人。

王力宏穿着衬衫和牛仔裤一身轻便出庭，面对记者询问怎么会出庭，打算要说什么等问题，仅挥挥手说“早安，谢谢”，随即进入法院。

李靓蕾于稍后现身法院，面对记者询问“今天有什么要说的吗”、“有没有达成共识”等问题，仅挥挥手不发一语。

庭讯从上午10时到中午12时才结束，王力宏离开法院时，面对记者询问状况还好吗？有达成共识吗？等问题，仅微笑说谢谢。李靓蕾随后步出法院，看到记者则挥手并微微鞠躬。

王力宏和李靓蕾2021年底惊爆婚变，官司从美国打到台湾，日前美国部分，纽约法院判定离婚获准，当时李靓蕾的律师指出，“美国法院经审理后裁定，王先生作为过错方，必须赔偿李小姐因他的过错而产生的诉讼律师费用”。但是王力宏则透过律师声明：“很遗憾有人一直将过错全部推给他方。王力宏先生在纽约法院提起离婚获准，法院并无认定王力宏先生在离婚事由上有任何过错，而是两造基于合法离婚协议书判准。”

【更新】李靓蕾律师团庭后发表声明指出，法官特别提醒家事案件不对外公开，王力宏再次为了个人利益而违反家事原则，深感遗憾；两年来开过无数庭，从来没有遇过这样的媒体阵仗，王力宏找记者前来拍摄，以家人作为话题炒作，对此也深感遗憾。声明表示，家人的一切不应是娱乐大众的素材，或是宣传作品的工具，并认为王力宏的指控不等于事实，王力宏与家人一直有持续见面，昨天也才见过。